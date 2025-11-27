Infosalus.- AFAGA y la Fundación San Juan de Dios reciben las primeras ayudas de Cinfa en apoyo de las personas cuidadoras

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) - AFAGA Alzheimer y Fundación San Juan de Dios de Navarra Servicios Sociales 'La Granada', entidades sociales sin ánimo de lucro ubicadas en Galicia y en Navarra, respectivamente, recibirán 60.000 euros cada una, en un periodo de dos años, para poner en marcha dos proyectos asistenciales dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas que cuidan de sus familiares.

Es el resultado de la primera convocatoria de 'Ayudas para entidades sociales en apoyo de las personas cuidadoras' de Cinfa que, en el marco de su movimiento por los cuidados y de su trayectoria social al lado de los pacientes y sus familiares, ha puesto en marcha esta y otras iniciativas para apoyar y visibilizar a las personas que asumen este rol en España.

"En el contexto de una población cada vez más envejecida, debemos tomar conciencia de que el cuidado a nuestros mayores es una realidad: somos una sociedad cuidadora y miles de personas asumen este rol en el ámbito familiar. Desde Cinfa, queremos reconocer y visibilizar esta labor y, por supuesto, apoyarla de una forma real y tangible", explica Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa.

Por eso, entre otras iniciativas, han impulsado estas ayudas económicas, que permitirán que entidades sociales referentes en el ámbito de los cuidados, "como son Fundación San Juan de Dios de Navarra y AFAGA, impulsen programas que mejoren el día a día de las personas que cuidan de sus familiares mayores".

En esta primera convocatoria, 40 entidades sociales de toda España, sin ánimo de lucro, han presentado proyectos centrados en mejorar la vida de las personas cuidadoras familiares, de las cuales, dos han sido seleccionadas por un jurado especializado por su innovación, alcance e impacto.

El primer proyecto beneficiario de las ayudas de Cinfa es 'AFAGA Contigo 24/7', una iniciativa de AFAGA Alzheimer, con sede en Galicia, que ofrecerá apoyo emocional y orientación en tiempo real a través de un canal digital dirigido a familias de personas con demencia.

Esta propuesta permitirá mantener informadas a las familias en tiempo real, generar espacios de comunicación más humanizados y garantizar que ninguna persona cuidadora se sienta sola o desorientada ante la evolución de la enfermedad. A través de la plataforma TokApp, la asociación ofrecerá acompañamiento continuo, información útil y actualizada, apoyo emocional, buenas prácticas y una red de contacto entre familias.

La 'Escuela de Familias 360' de la Fundación San Juan de Dios de Navarra, que dará apoyo a 100 personas en Navarra, busca mejorar la calidad de vida de los cuidadores familiares de personas mayores con enfermedades crónicas a través de una red de apoyo integral que contribuya a reducir la sobrecarga física y emocional de la persona cuidadora. El programa comienza durante el ingreso hospitalario con el objetivo de capacitar a las personas cuidadoras en cuidados básicos y en la prevención de posibles complicaciones una vez que se regrese al hogar.

También se analizan las necesidades estructurales del domicilio y se asesora sobre adaptaciones y ayudas técnicas que favorezcan la funcionalidad en el entorno doméstico. Ya en casa, una terapeuta ocupacional realizará una visita para evaluar las necesidades reales, reforzar la educación sanitaria, resolver dudas y ofrecer apoyo emocional a la persona cuidadora.