Infosalus.- Agencia de Salud Pública valorará para su sede la conexión a aeropuertos internacionales y el mercado inmobiliario

17 Dic. 2025

La futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública debe contar con aproximadamente 4.000 metros cuadrados de espacio adaptado a los trabajadores, pero además se valorará muy positivamente que el inmueble esté plenamente disponible para ocupación inmediata; la cercanía a aeropuertos internacionales con destinos prioritarios a Estocolmo, Ginebra, Bruselas, Copenhague, Helsinki y Estambul, y un mercado inmobiliario competitivo en compra o alquiler para los empleados que se trasladen.

El plazo para presentación de candidaturas será de un mes desde la publicación en el BOE, es decir hasta el próximo 17 de enero, en el portal web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que habilitará una sede electrónica para la presentación telemática de candidaturas, según se desprende del informe de la Comisión consultiva para la determinación de la sede publicado este miércoles en el BOE, junto al procedimiento para la determinación de la sede.

La Agencia requerirá en su primer año de funcionamiento aproximadamente sesenta empleados públicos, entre funcionarios, laborales y puestos de alta dirección, aunque tiene previsto un horizonte de 300 empleados, cuya provisión será paulatina y dependiente de las disponibilidades presupuestarias y de la plantilla que se apruebe en su contrato plurianual de gestión.

El espacio que se convierta en la sede debe incluir puestos de trabajo individuales y varias salas de reuniones y videoconferencias con capacidad para entre 10 y 60 personas, además de aparcamiento y espacios comunes y multifuncionales para las unidades, áreas de recepción y espera, zonas de servidores, archivo y almacén, y un salón de actos con capacidad superior a 300 personas. También son obligatorios espacios para ruedas de prensa y formación. Además, la sede debe contar con aparcamiento y acceso directo a transporte público.

