Infosalus. Ana Pastor renuncia a la presidencia de A.M.A. y la sustituirá en el cargo Luis Campos

Infosalus. Ana Pastor renuncia a la presidencia de A.M.A. y le sustituirá en el cargo Luis Campos

Infosalus. Ana Pastor renuncia a la presidencia de A.M.A. y la sustituirá en el cargo Luis Campos
Infosalus. Ana Pastor renuncia a la presidencia de A.M.A. y la sustituirá en el cargo Luis Campos

MADRID, 3 de noviembre de 2025 (Europa Press) - La Agrupación Mutual Aseguradora (AMA) ha anunciado este lunes la renuncia de Ana Pastor como presidenta de la entidad, cargo que asumirá Luis Campos, quien ya dirigió la organización entre 2017 y 2022. Según informa AMA, Luis Campos Villarino, médico nuclear de formación y expresidente del Colegio Oficial de Médicos de Pontevedra, asume esta nueva responsabilidad con "voluntad de trabajo y enorme compromiso". Hasta ahora ocupaba el cargo de vicesecretario de AMA y presidente de AMA América Seguros Ecuador. AMA resalta que su trayectoria profesional y su conocimiento del colectivo sanitario refuerzan la misión de la entidad de "proteger, acompañar y servir" a quienes dedican su vida a cuidar de los demás. Asimismo, el consejo de la mutua ha acordado el nombramiento de Pedro Hidalgo como secretario general. Completan la directiva de la entidad Inmaculada Martínez y Luis Alberto Calvo como vicepresidentes, y Luis Cáceres como vicesecretario. "Con este relevo, AMA inicia una nueva etapa en la que mantiene intacto su compromiso y su vocación de servicio hacia sus mutualistas", finaliza la Agrupación.

