Infosalus. Atrys gestionará el servicio de Anatomía Patológica de tres centros de Vithas en Cataluña.

MADRID, 11 dic. 2025 (Europa Press)

La compañía Atrys Health ha anunciado este jueves que se va a encargar de la gestión del servicio de Anatomía Patológica de tres centros de Vithas en Cataluña, como lo son el Hospital Vithas Barcelona (Esplugues de Llobregat), el Hospital Vithas Lleida y el Centro Médico Garraf (Vilanova i la Geltrú).

"Este acuerdo con Vithas refuerza nuestra apuesta por un diagnóstico de precisión, basado en la subespecialización médica y la digitalización. Estamos orgullosos de consolidar nuestra colaboración con Vithas y de seguir ampliando nuestra presencia en Cataluña, contribuyendo a una atención sanitaria más eficiente y personalizada para los pacientes", ha afirmado la CEO de Atrys, Marian Isach.

Dicha colaboración contempla la prestación integral del servicio y la presencia física de patólogos de Atrys en estos centros, cuyo objetivo será garantizar una atención cercana, precisa y especializada, así como una coordinación eficaz con los equipos médicos y quirúrgicos.

Todo ello incluye la asistencia a biopsias intraoperatorias, cirugías de Mohs y otros procedimientos realizados directamente en el centro, como las punciones guiadas por imagen, así como la participación activa de los especialistas en comités clínicos.

Además, se apoyará en el uso de patología digital, lo que permite contar con una amplia red de profesionales de patología expertos en sus áreas, compartir casos en tiempo real y optimizar los procesos asistenciales, lo que mejorará "significativamente" los tiempos de respuesta y la emisión de informes diagnósticos.

La integración entre ambas entidades permitirá garantizar una "trazabilidad completa de las muestras y de la información clínica", y abrirá la puerta a una incorporación progresiva de herramientas avanzadas, como la Inteligencia Artificial (IA) para mejorar la eficiencia y la agilidad en los tiempos de respuesta.