Infosalus.- Aumenta al 21,2% la población que ha necesitado atención por salud mental, 3,6 puntos más que hace un año

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) - El 21,2% de la población española reconoce que ha necesitado consultar con un profesional sanitario por un problema de salud mental, o por un malestar psicológico o emocional, en los últimos 12 meses, lo que supone un 3,6% más que el año pasado, según muestra la tercera oleada del Barómetro Sanitario 2025. Según el informe, elaborado por el Ministerio de Sanidad junto al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a partir de 2.427 encuestas, el 50,4% de quienes necesitaron consultar por motivos de salud mental lo hicieron en la sanidad pública; el 9,6%, en un seguro médico privado; y el 34,2%, en un profesional privado sin contar con seguro. Entre quienes recibieron atención en la sanidad pública, el 38,1% fue atendido por un médico de Familia; el 37,4%, por un psiquiatra; el 20,1%, por un psicólogo; el 1,9%, por dos o más especialistas; y el 2%, por otro profesional diferente. Preguntados aquellos que fueron derivados por el médico de Familia a un psicólogo o psiquiatra de la sanidad pública por el tiempo que tuvieron que esperar, el 9,7% aguardó hasta un mes para ser atendido, y el 27,5% hasta dos meses. El 71,4% afirma que sigue teniendo visitas periódicas con el especialista. En cuanto a la valoración que dan a la atención recibida en la sanidad pública, el 56,4% considera que es "muy buena" o "buena". Mientras tanto, el 18,5% refiere que es "mala" o "muy mala", y el 25,1%, que es regular. Además, el 41,8% dice que, respecto a la atención que esperaba, la que ha recibido es "mucho mejor" o "mejor", el 32% dice que es más o menos igual, y el 22,4% la califica como "peor" o "mucho peor" de lo que pensaba.