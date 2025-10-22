Infosalus.- Aumentan las infecciones de transmisión sexual en España, especialmente en menores de 25 años

MADRID, 22 Oct. 2025 (Europa Press) - Las infecciones de transmisión sexual continúan aumentando en España, según un informe publicado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que confirma más infecciones en hombres que en mujeres, y mayor afectación en personas menores de 25 años, especialmente en la infección gonocócica (gonorrea) y por clamidia. De este modo, el Informe 2024 de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) en España -publicado por el Instituto ISCIII a través de su Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y en coordinación con el Ministerio de Sanidad- resalta la tendencia observada en anteriores informes, ya que continúan aumentando las tasas con un repunte sostenido de casos. Según informa Sanidad, las ITS son un conjunto de patologías de origen infeccioso en las que la principal vía de adquisición son las relaciones sexuales, aunque puedan tener otros modos de transmisión. Están causadas por diferentes microorganismos, que pueden ser virus, bacterias, protozoos o ectoparásitos. Hay descritas más de 20 ITS y algunas de las más conocidas son la sífilis, la clamidiasis, la gonorrea, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el virus del papiloma humano (VPH), el virus del herpes genital, la tricomoniasis, la pediculosis púbica o la sarna. El informe señala que el año pasado se diagnosticaron 41.918 infecciones por 'Chlamydia trachomatis', lo que supone un 10,2 por ciento más de casos que en 2023. Estos 41.918 casos significan una tasa de 86,26 casos por 100.000 habitantes. Las tasas más altas se observaron en Cataluña (203,44), País Vasco (129,33), Navarra (125,50) y Madrid (100,03). Las CCAA con menores tasas fueron Asturias (1,69), Aragón (4,97) y Baleares (13,07). Ceuta no notifico ningún caso. De infección gonocócica se diagnosticaron 37.257 casos, un 7,2 por ciento más que el año previo. La tasa es de 76,63 por 100.000 habitantes. Las tasas más elevadas se registraron en Cataluña (161,27), Madrid (125,26), País Vasco (75,95) y Canarias (65,26). Las más bajas se notificaron en Asturias (2,38), Melilla (4,65), Aragón (9,47) y Castilla y León (16,47). Ceuta no notificó ningún caso. Por su parte, de sífilis se registraron 11.930 casos (tasa: 24,54 por 100.000 habitantes), un 6,7 por ciento más que en 2023. Las CCAA que notificaron tasas más altas en 2024 fueron Canarias (41,45), Cataluña (33,85), Baleares (33,77) y Madrid (30,29). Las de menor incidencia fueron Asturias (2,87), Aragón (4,44) y La Rioja (5,24). En el caso de linfogranuloma venéreo, se registraron un total de 1.996 casos notificados, es decir, un 10,2 por ciento más que el año anterior. Las tasas más elevadas se produjeron en Cataluña, Comunidad de Madrid, País Vasco y Canarias. Ceuta y Melilla no declararon ningún caso en el año 2024. LA INFECCIÓN GONOCÓCICA ES LA QUE MÁS CRECE El documento refleja que el ritmo de crecimiento de las tasas de infección gonocócica es de un 28,9 por ciento anual entre 2020 y 2024, y que las tasas de sífilis han crecido entre 2021 y 2024 cerca de un 20 por ciento anual. Además, estos aumentos también se observan en la infección por clamidia, con un aumento en las tasas cercano al 20 por ciento anual entre los años 2016 y 2024. Como en informes previos, las autoras advierten de que la comparación de las tasas de incidencia de ITS por comunidad autónoma se puede ver afectada por algunas diferencias en los sistemas de vigilancia autonómicos. Según recuerdan, en 2024 todas las autonomías disponían de sistema de vigilancia con declaración individualizada para la infección gonocócica, sífilis, sífilis congénita e infección por 'Chlamydia trachomatis', pero aún es posible mejorar la cumplimentación de algunas variables en el proceso de notificación, especialmente las relacionadas con el modo de transmisión. PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA INFECCIÓN POR EL VIH Y LAS ITS El Ministerio de Sanidad recuerda que la información generada por los sistemas de vigilancia epidemiológica constituye un elemento esencial para acompañar las medidas y acciones contempladas en el Plan de Prevención y Control de la infección por el VIH y las ITS 2021-2030. Este plan tiene como objetivo eliminar estas infecciones como problema de salud pública para el año 2030. La estrategia se basa en un enfoque integral que incluye la prevención, el diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la atención a la cronicidad y la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas. Además, el plan pone especial énfasis en combatir el estigma y la discriminación asociados al VIH y las infecciones de transmisión sexual, promoviendo así una respuesta más inclusiva y efectiva.

