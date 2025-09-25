Infosalus. Bruselas autoriza la comercialización del fármaco Kisunla para tratar el Alzheimer en fase temprana

LA NACION

Bruselas autoriza la comercialización del fármaco Kisunla para tratar el Alzheimer en fase temprana

Infosalus.- Bruselas autoriza la comercialización del fármaco Kisunla para tratar el alzhéimer en fa

Infosalus. Bruselas autoriza la comercialización del fármaco Kisunla para tratar el Alzheimer en fas
Infosalus. Bruselas autoriza la comercialización del fármaco Kisunla para tratar el Alzheimer en fas

BRUSELAS, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha dado su visto bueno a la comercialización del fármaco 'Kisunla', del laboratorio Eli Lilly Nederland BV, para el tratamiento del Alzheimer en fase temprana, después de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) revisara en julio su opinión desfavorable y autorizada su uso bajo condiciones.

Según explica Bruselas en un comunicado, el medicamento puede ayudar a ralentizar la progresión de los problemas cognitivos y funcionales asociados con la enfermedad de Alzheimer en ciertos pacientes.

La autorización se basa en la evaluación científica positiva de la EMA, que concluyó que los beneficios para el tratamiento en fase temprana del Alzheimer de este medicamento "superan los riesgos" que el fármaco supone para una parte "específica" de los pacientes.

De hecho, recalca la institución en su comunicado, la decisión de autorización establece "condiciones estrictas" para el uso de 'Kisunla', que sólo se considera adecuado para pacientes con una disposición genética particular.

También se describen medidas claras de mitigación de riesgos, incluidos requisitos de vigilancia y etiquetado.

