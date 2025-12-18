Infosalus.- CCOO critica a Sanidad por publicar con retraso la lista de admitidos a la Formación Sanitaria Especializada

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO) ha criticado este jueves al Ministerio de Sanidad por publicar con retraso la convocatoria de la Formación Sanitaria Especializada 2025/2026, que fue publicada el lunes, cuando debería haberse hecho el 18 de noviembre.

"La Orden Ministerial publicada en el BOE establece que las listas provisionales de personas admitidas y excluidas deben publicarse en un plazo máximo de dos meses desde el cierre de la inscripción. Dado que este plazo finalizó el 18 de septiembre, los listados deberían haberse hecho públicos como máximo el 18 de noviembre, lo que evidencia un incumplimiento claro de los plazos fijados por el propio Ministerio", ha expuesto CCOO en un comunicado.

El sindicato ha denunciado así su "falta de previsión" y "gestión improvisada" en la convocatoria, cuya publicación definitiva se prevé a partir del 7 de enero, lo que "dará lugar a la vulneración" del derecho a reclamar previo al examen.

Además, ha considerado que el periodo de subsanación de los listados provisionales se ha fijado entre el 16 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, lo que coincide con las fiestas navideñas, y que "dificulta gravemente" el ejercicio efectivo del derecho a reclamar, especialmente en casos de errores en el baremo o problemas con la documentación presentada.

"Cualquier eventual retraso del examen tendría consecuencias muy negativas para el conjunto del sistema sanitario, ya que podría provocar un efecto dominó en la incorporación de nuevas residentes, posponer el inicio de la formación especializada y agravar los problemas estructurales de profesionales en el Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha incidido CCOO.

Tras ello, ha considerado que estas consecuencias serían "especialmente graves" en un contexto de "dificultades" para retener y atraer talento del personal sanitario, con plantillas "muy tensionadas y sobrecarga laboral" en los diferentes niveles asistenciales.

Aunque Sanidad ha atribuido los retrasos a la firma tardía del contrato con la empresa encargada del tratamiento de datos y a la ampliación del plazo de inscripción hasta el 18 de septiembre por incidencias técnicas en la plataforma, CCOO ha considerado que estos argumentos "no son aceptables", al tratarse de "deficiencias organizativas" que deberían haber sido previstas y gestionadas "adecuadamente".

Es por ello por lo que ha exigido a Sanidad la "máxima implicación y celeridad" en la publicación de los listados definitivos, así como el refuerzo "urgente" de los recursos materiales y humanos necesarios para resolver con rapidez y rigor las reclamaciones presentadas; y ha reclamado transparencia y agilidad en este proceso.

Hasta 34.553 personas han sido admitidas en el listado provisional para optar a una de las 12.366 plazas destinadas a personas tituladas universitarias en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. Esta oferta supone un incremento de 423 plazas respecto a la convocatoria anterior, lo que representa un crecimiento del 3,5 por ciento.