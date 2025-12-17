Infosalus. CESM y SMA acusan a Sanidad de dinamitar la reunión sobre el Estatuto Marco

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha denunciado el trato recibido este miércoles en la reunión con el Ministerio de Sanidad, un encuentro que, según ha asegurado, contaba con un orden del día programado y que ha sido "dinamitado" por los representantes ministeriales desde el inicio.

A través de un comunicado, los sindicatos han explicado que al encuentro han acudido los tres responsables ministeriales habituales, al que se ha sumado por primera vez el secretario general de Sanidad, Javier Padilla: "Quien tomando la palabra ha anunciado que el Ministerio daba por rota toda negociación, puesto que ya se había alcanzado un preacuerdo en la reunión del Ámbito del lunes y no se iban a mantener dos líneas de diálogo paralelas".

Ante esta situación, que consideran de "nula intención negociadora" para abordar uno de los primeros seis puntos clave que se habían acordado en la reunión del pasado jueves día 11 de diciembre, y de romper por completo toda negociación con el Comité de Huelga, los representantes sindicales han decidido abandonar la reunión.

"Una vez comprobado que tanto este encuentro como el del pasado jueves, convocado con apenas 24 horas de antelación y en el momento álgido de las concentraciones de los 4 días de huelga nacional, sólo tenían por objeto desmovilizar a los responsables sindicales y aparentar una voluntad de diálogo inexistente", han señalado.

CESM y SMA quieren recalcar que hasta el último momento han mantenido una actitud negociadora y una "auténtica voluntad" de diálogo para alcanzar acuerdos que beneficien al colectivo médico, pero consideran inaceptable este "desprecio institucional" para lo que "no es una segunda mesa del Ámbito, sino un Comité de Huelga del conflicto nacional que se mantiene convocado".

"Señalar a las organizaciones sindicales por haberse levantado de la mesa" cuando lo primero que se plantea es que se rompen las negociaciones y que no se va a abordar el orden del día fijado previamente supone una mala fe negociadora y una importante falta de veracidad y compromiso", reprochan.

En este sentido, el Comité de Huelga considera que Sanidad, "más allá de despreciar el tiempo y el compromiso adquirido de los responsables sindicales", no ha sabido valorar el impacto del "amplio seguimiento" de la huelga entre los profesionales y su repercusión entre los pacientes y las listas de espera.

"Mostrando un auténtico desprecio tanto por los médicos de este país como por la calidad asistencial que puede ofrecer el sistema sanitario, y haciendo gala de un 'importante preacuerdo' firmado con los sindicatos mayoritarios que no atiende ninguna de las reivindicaciones de médicos y facultativos", resaltan.

Ante esta respuesta del Ministerio, CESM y SMA emplazan a sus respectivos Ejecutivos para decidir las nuevas movilizaciones que se convocarán para mostrar la respuesta del colectivo en esta escalada en el conflicto. Ambas organizaciones concluyen que lo ocurrido este miércoles es el mejor ejemplo de por qué los médicos necesitan una interlocución directa con la Administración que "impida que se silencie su voz y que el colectivo necesita un estatuto propio que sí tenga en cuenta sus reivindicaciones".