Infosalus.- CSIF califica de "vergüenza" la pérdida de más de 34.000 empleos en la sanidad en octubre

MADRID, 4 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas, ha calificado de "verdadera vergüenza" la destrucción de 34.341 empleos en el sector sanitario durante el mes de octubre, coincidiendo con la campaña de vacunación, la llegada del frío y el repunte de enfermedades respiratorias.

Tras analizar los datos de la Seguridad Social, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia que la sanidad arrastra dos meses consecutivos de destrucción de empleo, con una media de 42.154 puestos de trabajo menos. Una situación que califica de "irresponsable" por parte de las diferentes administraciones y que "muestra la escasa planificación, como ocurre todos los años".

Para el sindicato, esta realidad se va a agravar previsiblemente con la bajada progresiva de las temperaturas, por lo que un año más prevé que se produzcan situaciones de colapso en hospitales de toda España.

De hecho, CSIF denunció hace días que los servicios de salud afrontan las campañas de vacunación de gripe y COVID-19 sin refuerzos de personal, lo que "está provocando ya una situación de agendas saturadas, bloqueadas, que repercute directamente en la calidad asistencial, una semana después del inicio de la campaña".

CSIF considera que estos datos evidencian la inestabilidad de los puestos de trabajo en ámbitos muy sensibles de las administraciones, que, a su juicio, "deberían contar con unas plantillas estables, estructuradas y que no fluctúen por los efectos coyunturales del mercado de trabajo".

"Además, la mayoría de las comunidades autónomas no nos informan de los planes de invierno", añade Hontangas.

El próximo jueves habrá una nueva reunión de los sindicatos del Ámbito con el Ministerio de Sanidad sobre el Estatuto Marco en la que se espera avanzar en cuestiones como la jubilación parcial anticipada, jornada de trabajo, medidas de mejora de las jornadas de guardia y a turnos, así como la nueva clasificación profesional y sus retribuciones.

"Aunque no es un tema específico de esta reunión, desde CSIF pondremos de nuevo encima de la mesa las necesidades de las plantillas que redundan en las condiciones de trabajo del personal y en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos", finaliza el sindicato.