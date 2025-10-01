Infosalus.- “Cuidando de ti, cuidando de todos”, nueva campaña de la FPSOMC para promover la solidaridad con la profesión médica

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) - Con motivo del Día Internacional de las Fundaciones, la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial (FPSOMC) ha lanzado su nueva campaña de comunicación: 'Cuidando de ti, cuidando de todos', con el objetivo de difundir la utilidad y valor de esta Fundación para los médicos, sus familias y la sociedad en su conjunto. Con el fin de llegar a todos los médicos de España, la Fundación ha lanzado una nueva campaña de comunicación en torno a un vídeo y distintas creatividades con un mensaje "claro y directo": la importancia de la solidaridad como valor esencial de la profesión médica. "Prueba de ello son los médicos y familias que han salido adelante gracias a la Fundación y a las ayudas vehiculizadas por los colegios de médicos. Porque proteger y cuidar a los médicos ante la adversidad es también proteger la salud de toda la población que atienden", recuerdan en un comunicado, donde destacan que la "solidaridad es el motor" de la Fundación que llega cada año a cerca de 3000 hogares y familias con ayudas y prestaciones gracias a médicos que aportan solidariamente, y los donantes, personas no médicas que donan. "Son más de 160.000 los médicos y médicas que mantienen esta red de ayuda mutua. La aportación a la FPSOMC es tan solo de 25 euros trimestrales, deducibles en un 80% en la declaración de la Renta", recuerdan.