Infosalus. El 60% de españoles, portugueses e italianos no se reaplican el protector solar o lo hacen insuficientemente

MADRID, 4 Ago. 2025 (Europa Press) - El 60% de españoles, portugueses e italianos no se reaplican el protector solar o lo hace insuficientemente, según la nueva edición del 'Observatorio Heliocare' de Cantabria Labs, que este año ha ampliado el campo de estudio hasta la fecha, preguntando a 4680 personas de España, Italia y Portugal. Además, el 42% solo se reaplica el protector una vez, frente al 34% que se lo reaplica dos veces, el 5% que lo hace tres veces y el 19% que no lo hace nunca. No obstante, el 93% asegura aplicarse protección solar. Por otro lado, alrededor del 80% de los encuestados se fija en que el fotoprotector sea de alto espectro y la gran mayoría depositan su confianza a la hora de dejarse recomendar sobre fotoprotección por los médicos y los farmacéuticos. Asimismo, el 52% utiliza el mismo producto para todas las zonas y en todos los contextos de protección, el 90% asegura ser él quien lo compra y el 69% compra el mismo producto para toda la familia, en su mayoría adquiriéndolo en una farmacia o en supermercados. RECOMENDACIONES Las recomendaciones de los expertos de Cantabria Labs no indican un número concreto de reaplicaciones, sino que, en los momentos de mayor exposición, como estas fechas veraniegas, aconsejan volver a aplicar el fotoprotector tópico cada dos horas. Lo que se dice es que se debe reaplicar el fotoprotector cada dos horas, pero esto depende de lo expuesto que se esté a la radiación solar. Siempre hay que adaptar la protección al tipo de actividad que se vaya a realizar, ya sea ir a la playa o hacer deporte o salir a dar un paseo. Si se está expuesto a la radiación solar durante las horas de mayor incidencia del sol, hay que reaplicarlo al menos cada dos horas para mantener activa esa fotoprotección. Además, los expertos insisten en que se debe aplicar en la cantidad apropiada: aproximadamente, dos miligramos por centímetro cuadrado, la denominada regla de los dos dedos (extender dos líneas de crema por el dedo índice y el dedo corazón), para cubrir totalmente la cara. Asimismo, aconsejan aplicarla en todas las áreas expuestas del cuerpo. En este sentido, como este es un aspecto complicado, recomiendan utilizar fotoprotección oral, que consiste en suplementos nutricionales complementarios a la crema solar (no la reemplaza) para proteger de la radiación solar sin necesidad de reaplicarlos. "Es un plus para tener una fotoprotección adecuada porque nos va a ofrecer toda la cobertura que necesitamos para cubrir de forma uniforme y homogénea la piel", explican. Por otro lado recuerdan la importancia de utilizar gafas, sombreros de ala ancha y cualquier complemento para proteger el rostro del sol. Igualmente, señalan que es "muy importante" mantenerse bien hidratados, para reponer los líquidos perdidos durante la sudoración.