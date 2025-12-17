Infosalus.- El 62,6% de los españoles padece sequedad ocular moderada o grave

MADRID, 17 Dic. 2025 (Europa Press) -

El 62,6% de los españoles padece sequedad ocular moderada o grave, una situación que se relaciona con la prevalencia de la vida digital en la actualidad, según un estudio presentado este miércoles por la asociación Visión y Vida, apoyado por el Fórum de Contactología y Correos Express.

"Lo que nos sorprende también es que los más jóvenes, también porque son más intensivos en general en el uso de pantallas, nos están dando unos resultados más altos", ha expuesto la óptica-optometrista y coordinadora de Visión y Vida, Elisenda Ibáñez, durante una rueda de prensa en línea.

El estudio, basado en las respuestas de 1.437 personas al cuestionario OSDI, muestra que la prevalencia de la sequedad ocular en los jóvenes es del 69,4%, una cifra "prácticamente igual" a la de las personas más mayores (72%), quienes suelen padecer sequedad ocular patológica.

Si bien la media española en sequedad ocular se encuentra en 30,1 puntos del mencionado test, la de los jóvenes se sitúa en 35,1 puntos, incluso superior al 34,9 de los mayores de 65 años; tan solo un 37,3% de la población no muestra síntomas significativos de sequedad ocular.

"Lo que estamos viendo es que la sequedad ambiental o adquirida comienza a ser más frecuente que la patológica y a edades más tempranas, y eso nos preocupa", ha añadido Ibáñez.

Un 44% de los encuestados afirma experimentar sensibilidad a la luz de forma frecuente, con un 7,1% que lo siente en todo momento, un 10,8% casi en todo momento, y un 26,1% la mitad del tiempo.

Otro de los síntomas más frecuentes es la sensación de tener arenilla en los ojos, con un 34% que lo siente de forma frecuente; seguido de la visión borrosa (33,7%); o dolor de ojos (24,3%). La sequedad ocular provoca molestias principalmente por la exposición al viento (42,2%), el aire acondicionado (41,3%) y la baja humedad (37%).

NORMALIZACIÓN DE LOS SÍNTOMAS

Ibáñez ha explicado que estos síntomas pueden confundirse con otros problemas, y a menudo no se busca ayuda al creerse que es cansancio visual y no una condición, lo que dificulta su diagnóstico y se retrasa su tratamiento.

"Irritación, escozor, sensación de arenilla, visión borrosa, fotofobia... Estas son algunos de los síntomas asociados a este problema visual y, por lo general, suelen normalizarse. Muchas veces se asocian a otros problemas, como cansancio y estrés", ha expresado el presidente de Visión y Vida, Salvador Alsina.

Todo ello tiene que ver con un estilo de vida actual basado en un entorno "muy digitalizado" y con un uso "intensivo" de las pantallas, lo que provoca una reducción del 50% del parpadeo y se aumenta el área ocular expuesto, dado que al mirar a una pantalla se dirige la visión hacia arriba, lo que favorece la evaporación de la lágrima.

"Además, pasamos el 80% de nuestro tiempo en espacios cerrados, con baja humedad ambiental y sistemas de calefacción o ventilación, lo que incrementa este problema. Al final del día, tenemos una fatiga visual acumulada que termina afectando a la renovación de nuestro film lagrimal", ha añadido Alsina.

Esta situación se agrava entre los usuarios de lentes de contacto, siendo la sintomatología asociada a la sequedad ocular principal motivo de abandono de este equipamiento óptico, motivo por el que desde la asociación se ha recordado la importancia de la revisión y la consulta con el óptico-optometrista en caso de percibir cualquier sintomatología, así como usar el cuestionario OSDI para hacer un cribaje previo en el domicilio.

Asimismo, han subrayado que la sequedad ocular puede mejorarse "enormemente" con el uso de lágrimas artificiales y con la educación visual para el uso de pantallas, usando la regla de descanso 20-20-20 (cada 20 minutos de uso de pantalla, mirar un objeto a 20 pies, unos 6 metros de distancia, durante al menos 20 segundos), ergonomía, humedad ambiental, entre otros.

ANDALUCÍA, LA CCAA MÁS AFECTADA

En el informe también se muestra que Andalucía es la comunidad autónoma con una mayor prevalencia de sequedad moderada o severa, con un 69,3% que la padecen, seguida de la Comunidad Valenciana (68%) y la Comunidad de Madrid (67,8%). Cataluña cierra la tabla con una prevalencia del 54,4%.

Los datos revelan igualmente diferencias por sexo, y es que las mujeres se encuentran 5,7 puntos porcentuales por encima de hombres en prevalencia de molestias por sequedad ocular.

Mientras que un 53,3% de los hombres sitúa su nivel de afectación entre moderado y severo, la cifra de las mujeres que así lo considera asciende al 66,4%.