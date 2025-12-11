Infosalus.- El CISNS abordará este viernes el calendario de vacunación de 2026 y el seguimiento del Plan de Atención Primaria

MADRID, 11 dic. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Sanidad ha convocado este viernes a las comunidades autónomas a un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), donde se abordarán el calendario de vacunación para 2026 y el seguimiento del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

En el encuentro, que se celebrará en el Ministerio de Sanidad, se espera aprobar el calendario de vacunación para el año 2026, que incluye el Calendario Común de Vacunación e Inmunización a lo Largo de Toda la Vida; el Calendario de Vacunación Específica en Personas Adultas con Condiciones de Riesgo, y el Calendario de Vacunación / Inmunización Específica en Menores y Adolescentes con Condiciones de Riesgo. Además de la aprobación del Manual de Evaluación y Seguimiento del Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027.

Del mismo modo, se espera aprobar el acuerdo del Plan de seguimiento individualizado del largo superviviente de cáncer infantil. Así como el acuerdo para la ampliación del plazo de ejecución del Programa de desarrollo de medidas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS): Consolidación de la medicina personalizada de precisión en el SNS.

En el Consejo también se conocerá la propuesta de designación del Pleno del CISNS del representante de las comunidades autónomas para las reuniones del Consejo de empleo, política social, sanidad y consumidores (EPSCO) de la Unión Europea.

En cuanto a los proyectos normativos, se tratará la derogación de las medidas excepcionales para garantizar el acceso de la población a los productos de uso recomendados como medidas higiénicas para la prevención de contagios por el COVID-19 y por la que se dejan sin efectos las resoluciones de fijación de importes máximos de precios de venta al público de productos relacionados.

También forma parte del orden del día, el Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes.

Por último, se informará sobre los resultados del Grupo de Trabajo de actualización de los criterios de distribución de fondos para el Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, así como sobre el avance de la ejecución de la Estrategia de Salud Digital del SNS.