Infosalus.- El Congreso de los Diputados y otros edificios emblemáticos españoles se iluminan para homenajear a los farmacéuticos

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Congreso de los Diputados, el Senado, la fuente de Cibeles de Madrid, la fachada histórica de la Universidad de Salamanca o la Puerta de Zamora en Burgos se iluminarán de verde este jueves, junto con otros edificios emblemáticos del país, con motivo del Día Mundial del Farmacéutico, y homenajear así su labor a nivel hospitalario, comunitario, de Atención Primaria, distribución, docencia, investigación e industria.

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, Jesús Aguilar, ha expresado que el lema escogido este año por la Federación Internacional de Farmacia, 'Piensa en salud, piensa en farmacia', invita a pensar que más allá del medicamento, del consejo y dispensación hay una "vocación de cuidado y de mejora de salud" de los ciudadanos.

"En muchos pueblos, la farmacia es el único recurso sanitario accesible. Es el lugar donde se escucha, se orienta, se acompaña. Donde la salud tiene rostro y nombre. Porque la farmacia no es solo salud, también es refugio, es confianza, es comunidad", ha añadido.

Durante la noche de este jueves también se iluminarán las fachadas de numerosos ayuntamientos y edificios emblemáticos de diferentes provincias. Además, a lo largo del día se celebran charlas de divulgación sanitaria y otros eventos dedicados a difundir la labor de la profesión farmacéutica.

Además, en Valencia se rendirá un homenaje a aquellos farmacéuticos afectados por la dana que afectó a la comunidad hace casi un año.