Infosalus. El Congreso insta a los gobiernos a reforzar la protección ante emergencias alérgicas en centros educativos

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Congreso de los Diputados ha instado a los poderes públicos a reforzar las políticas de información, formación y respuesta ante emergencias alérgicas, con especial atención a los menores y centros educativos, a través de la lectura en el Pleno del pasado 11 de diciembre de una declaración institucional promovida por la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA).

"Con motivo del Día Mundial de la Anafilaxia, este Parlamento expresa su compromiso con la concienciación, la prevención y la protección de la vida frente a una reacción alérgica grave que se manifiesta de forma súbita y que es potencialmente mortal", reza la declaración que leyó el secretario primero de la Mesa, Gerardo Pisarello, y aprobaron todos los grupos parlamentarios.

El texto hace énfasis de manera expresa en la protección de los colectivos más vulnerables, y en particular de los niños, subrayando la importancia de garantizar entornos seguros y preparados en los centros educativos y en otros espacios en los que los menores desarrollan actividades de ocio y tiempo libre.

En este sentido, AEPNAA ha destacado que contar con autoinyectores de adrenalina en colegios y otros espacios frecuentados por niños puede ser decisivo para salvar vidas ante una reacción alérgica grave. La asociación ha señalado que esto es competencia de los gobiernos autonómicos y requiere la coordinación de las áreas de Sanidad y Educación.

También ha advertido de que España está viviendo un aumento significativo de las enfermedades alérgicas, y que la prevalencia de la anafilaxia podría alcanzar hasta el 2% de la población según los últimos datos disponibles, lo que convierte esta patología en un desafío creciente de salud pública que requiere respuestas urgentes y coordinadas.

En este contexto, AEPNAA ha anunciado que va a iniciar una ronda institucional por las comunidades autónomas para reclamar la adopción de medidas urgentes de prevención, la mejora de la preparación de los entornos educativos y la implantación de un marco común de protección frente a las emergencias alérgicas, con el objetivo de evitar nuevas reacciones graves y garantizar la seguridad de los menores en todo el territorio. La Comunidad de Madrid y Baleares inaugurarán esta ronda institucional.

"Vamos a pedir medidas sencillas y de fácil aplicación. Queremos que las comunidades autónomas legislen cuanto antes para proteger a los colectivos más vulnerables a las reacciones alérgicas graves, y ahora es el momento gracias al apoyo expreso del Congreso de los Diputados a nuestras demandas", ha expresado el presidente de AEPNAA, Ángel Sánchez.