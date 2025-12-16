Infosalus.- El Consejo General de Muface aprueba su Plan Operativo Anual para 2026 y el Plan Estratégico 2026-2028

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Consejo General de Muface ha aprobado su Plan Operativo Anual para 2026 y el Plan Estratégico 2026-2028, con las líneas de trabajo para prestar la mejor atención a los mutualistas, la plena garantía de derechos, la mejora de la información y la comunicación o la optimización de la cartera de servicios, entre otras medidas, según ha informado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

El objetivo, señalan desde CSIF, es "mejorar la organización y la sostenibilidad de la mutualidad". Asimismo, consideran que la aprobación de estos documentos se produce tras las "reivindicaciones y la presión sindical" que han realizado "a lo largo de los últimos meses y especialmente a raíz de la crisis que supuso la renovación del actual concierto sanitario".

"Desde CSIF entendemos que los planes operativos y estratégico son muy ambiciosos y atienden a las demandas realizadas por nuestra organización en anteriores consejos generales (seguimiento de la calidad asistencial y del concierto o culminar la implantación de la receta electrónica)", afirman, al tiempo que recomiendan que se incluya otros aspectos como la revisión del copago farmacéutico, la revisión de las ayudas y prestaciones económicas (inclusión de nuevas y ajuste de las cuantías) y el uso del 112 para emergencias de todo tipo, entre otros.

Muface ha informado sobre la próxima creación de un grupo de trabajo que analice la revisión del copago farmacéutico y retomar las negociaciones con las comunidades autónomas para el uso del 112. CSIF valora la voluntad de mejora del Gobierno, aunque recuerda que se mantendrán vigilantes atendiendo las incidencias en la atención sanitaria que todavía les llegan, "fundamentalmente trabas administrativas para la realización de pruebas, visados de medicamentos y operaciones quirúrgicas".

Finalmente, reitera su preocupación por la ausencia de presupuestos, que "ha liquidado el remanente de tesorería para afrontar gastos: pasando de los 282 a los 7,9 millones de euros, según los últimos datos disponibles".