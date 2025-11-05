Infosalus. El consumo de alcohol, tabaco y cannabis alcanza mínimos históricos entre los estudiantes de 14 a 18 años

MADRID, 5 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El consumo de alcohol, tabaco y cannabis entre los estudiantes de 14 a 18 años ha registrado mínimos históricos en España, según los datos de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias de 2025 (ESTUDES), que ha presentado este miércoles el Ministerio de Sanidad.

"Los jóvenes de nuestro país tienen los hábitos más saludables de los últimos 25 años, desde que existen registros. Las tres sustancias más consumidas, alcohol, tabaco y cannabis presentan las prevalencias más bajas", ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la presentación de los datos.

El informe muestra un descenso en la prevalencia de consumo de alcohol, tabaco, cannabis e hipnosedantes en todos los tramos temporales analizados. En particular, el consumo en los últimos 12 meses se reduce en 2,6 puntos para el alcohol, 6,5 puntos para el tabaco y 6,3 puntos para el cannabis. También se observa el primer descenso en el uso de hipnosedantes desde 2014.

"Estos datos nos dicen algo muy claro y es que las nuevas generaciones están cambiando, que cada vez son más conscientes de los riesgos, que cada vez se cuidan más y que están construyendo una nueva forma de entender la salud y una nueva forma también de entender el ocio", ha destacado García.

