Infosalus.- El ECDC confirma que las vacunas disponibles en la UE son eficaces contra el subtipo de la gripe en circulación

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha confirmado este viernes que las vacunas disponibles en la Unión Europea ofrecen protección contra la infección por gripe A(H3N2) con una efectividad que oscila entre el 52 y el 57 por ciento, según los resultados preliminares del estudio multicéntrico sobre la efectividad, carga e impacto de las vacunas.

El ECDC ha señalado que el nuevo subclado K de la gripe A(H3N2), que predomina este año en las infecciones de todos los países europeos que notifican datos, está impulsando la tendencia al alza de casos en las últimas semanas, especialmente en niños de cinco a 14 años, y las hospitalizaciones, que afectan a todos los grupos de edad, pero sobre todo a adultos mayores de 65 años.

La falta de coincidencia entre las vacunas disponibles y el nuevo subclado ha suscitado preocupación sobre la efectividad de la inmunización contra la gripe esta temporada. Las estimaciones preliminares publicadas por el ECDC respaldan los esfuerzos actuales para ofrecer la vacunación a las poblaciones clave lo antes posible, a fin de mitigar el impacto de las infecciones.

El organismo europeo, junto con un amplio consorcio de socios de la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo (UE/EEE), lleva muchos años implementando estudios multinacionales sobre la eficacia de las vacunas contra la gripe estacional como parte de la red de Monitoreo de la Eficacia de las Vacunas contra la Gripe (I-MOVE) del programa VEBIS. Para ello, recluta a pacientes de todas las edades con infección respiratoria aguda (IRA) o enfermedad pseudogripal en consultas de Atención Primaria participantes.

En esta ocasión, se incluyeron un total de 866 casos de gripe y 4.165 controles con resultados negativos, de todos los grupos de edad, entre la semana 41 y la semana 49 de 2025. Casi todos los casos fueron de gripe A (865) y solo hubo un caso de gripe B. Entre los virus de gripe A subtipificados, el 75 por ciento fueron del tipo H3N2 y el 25 por ciento del tipo H1N1pdm09.

La mayoría (93%) de las personas con gripe que acudieron a una consulta de Atención Primaria y que cumplían con las definiciones de caso tenían menos de 65 años, y más de la mitad (54%) eran menores de 18 años. No fue posible estimar la efectividad de la vacuna por separado para las personas de 65 años o más debido al bajo número de casos de gripe de este grupo incluidos en el estudio.

Teniendo en cuenta todos los grupos de edad, la eficacia de la vacuna fue del 44 por ciento contra cualquier gripe; del 52 por ciento contra la gripe A(H3N2); y del 16 por ciento contra la gripe A(H1N1)pdm09. Las estimaciones de la efectividad de la vacuna contra el virus A(H3N2) por edad fueron del 52 por ciento en el grupo de cero a 17 años y del 57 por ciento en el grupo de 18 a 64 años.

El ECDC ha pedido que estos resultados preliminares se interpreten con cautela debido, en primer lugar, a que la precisión de las estimaciones de la efectividad de la vacuna es baja en esta etapa de la temporada, especialmente para la influenza A(H1N1)pdm09, teniendo en cuenta el pequeño tamaño de las muestras.

Asimismo, ha apuntado que las estimaciones pueden cambiar durante la temporada, dependiendo de la evolución de la epidemiología de la enfermedad y la prevalencia del subtipo del virus de la gripe. Junto a esto, ha señalado que el nivel actual de protección puede disminuir con el tiempo, especialmente en una temporada de gripe prolongada, y que las estimaciones pueden cambiar a medida que aumenta la precisión de los estudios con la inclusión de más participantes, lo que requerirá un seguimiento estrecho en los próximos meses.