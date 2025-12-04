Infosalus.- El gasto farmacéutico a través de receta se sitúa en US$285 por habitante, un 32% más que en 2012

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

El gasto farmacéutico a través de receta se ha situado en US$285,2 por habitante en 2024, lo que supone un 3,8% (US$10,4) más que en 2023 y un 32,1% (US$69,3) más que en 2012, según muestra el Informe Anual 2024 del Sistema Nacional de Salud publicado este jueves por el Ministerio de Sanidad.

El año pasado, se facturaron 1.200 millones de envases en recetas médicas del SNS a través de farmacias, lo que ha supuesto un gasto farmacéutico con cargo a fondos públicos de US$13.865 millones, un 4,9% (US$650 millones) más que en 2023 y un 35,9% más que en 2012 (US$3.661 millones).

Según recoge el documento, la prestación farmacéutica del SNS a 31 de diciembre de 2024 incluía 22.557 presentaciones de medicamentos, de las que 1.269 son nuevas presentaciones, y 4.680 productos sanitarios.

Del total de envases a través de recetas médicas, los medicamentos analgésicos han sido los más consumidos, pues han supuesto el 12,3% (143,5 millones), con una ligera disminución frente a 2023. A los analgésicos le siguen los agentes que actúan sobre el sistema reninaangiotensina (C09) en el que se encuentran los medicamentos antihipertensivos, que han representado el ocho por ciento del total.

Respecto al consumo por importe, que difiere al de por envases, los fármacos para diabetes se han situado en primer lugar con el mayor importe a precio de venta al público (PVP), US$2.482,6 millones, el 15,9% del total. Le siguen los agentes modificadores de los lípidos y los agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias con un 7,5% y un 7,3% del total, respectivamente.

Por su parte, el consumo de medicamentos genéricos es mayoritario a través de receta médica en oficinas de farmacia. Del total de recetas facturadas, los medicamentos genéricos constituyen el 47,4% del consumo en envases y el 24,5% en importe, siendo el paracetamol el principio activo de mayor consumo de envases de presentaciones genéricas.

Los productos sanitarios han facturado 27,1 millones de envases y un importe a PVP de US$753,6 millones en oficinas de farmacia. Los absorbentes para la incontinencia de orina son los productos sanitarios de mayor consumo tanto en envases, con 12,4 millones, como en importe, US$455,6 millones.

El informe también recoge que el gasto farmacéutico en hospitales se ha situado en US$9.879 millones en 2024. En este caso, tres subgrupos terapéuticos producen alrededor del 60% del total de gasto de la farmacia hospitalaria, los agentes antineoplásicos (27,1%), los inmunosupresores (23,7%) y los antivirales de uso sistémico (7,4%).

A este respecto, el consumo de biosimilares en el ámbito hospitalario público ha alcanzado los US$1.522,9 millones, lo que implica el 11,9% del gasto total hospitalario de medicamentos. A su vez, el consumo de medicamentos huérfanos en los hospitales de la red pública ha aumentado un ocho por ciento en 2023 con respecto al año anterior.

En una comparación con 20 países del entorno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con datos de 2023, España se sitúa como el tercer país en ventas farmacéuticas (US$23.990 millones), solo por detrás de Alemania (US$56.026 millones) e Italia (US$26.306 millones).

ASISTENCIA SANITARIA

Además, el informe recoge que en el año 2023 los profesionales médicos de Atención Primaria (AP) atendieron más de 241 millones de consultas y las enfermeras 143 millones, lo que supone un 7,7% y un 25% menos de consultas que en 2021, cuando se registró el máximo como consecuencia de la pandemia de Covid-19.

La modalidad presencial de atención en el caso de los médicos aumentó, en contraste con la consulta telefónica, que registró un descenso del 23% respecto a 2021. De la misma forma sucedió con las consultas telefónicas de enfermeras, que disminuyeron un cuatro por ciento respecto a 2021.

Respecto a atención hospitalaria, los hospitales del SNS atienden cada año en torno a cuatro millones de pacientes ingresados y 90,4 millones de consultas médicas. Se realizan 3,7 millones de intervenciones quirúrgicas al año y el 49,6% de la cirugía mayor se realiza de forma ambulatoria.

La cobertura de vacunación antigripal en personas de 65 y más años alcanzó el 67% en la campaña 2023/24, lo que supone un aumento del 23,4% respecto a campañas anteriores a la pandemia, pero no llega al objetivo del 75% en la población diana. La cobertura de primovacunación infantil se mantiene por encima del 95% para todas las vacunas del calendario sistemático, superando el 98% en el caso de la poliomielitis, difteria-tétanos-tos ferina (DTPa), Hib, hepatitis B, meningococo C y neumococo.

En cuanto a la cobertura de los programas de cribado de cáncer, el 38,7% de la población de 50 a 69 años declara que le han realizado una prueba de sangre oculta en heces (PSOH) en los últimos dos años, proporción que se ha ido incrementando gradualmente desde 2009.

Además, el 68% de mujeres de 50 a 69 años declara haberse hecho una mamografía en los últimos dos años, alrededor de dos puntos porcentuales por encima de la media de las mujeres de la Unión Europea, y 13,5 puntos por debajo de la cifra alcanzada en 2017. El 66,6% de las mujeres entre 25 y 65 años dice haberse realizado una citología vaginal en los últimos tres años, lo que supone un descenso de casi seis puntos con respecto a 2020.

El informe revela una diferencia en el número de cribados realizados en función del nivel educativo de la población, de forma que las personas con un nivel educativo inferior se realizan menos pruebas que las personas con nivel educativo intermedio y superior.

VALORACIÓN DE LA SALUD

El informe constata que una amplia mayoría de la población española percibe su salud en términos positivos. En 2023, el 74% de la población considera su estado de salud como bueno o muy bueno, con diferencias entre hombres (78,0%) y mujeres (70,2%), así como una mejor percepción entre personas con un nivel educativo superior.

La esperanza de vida al nacer se sitúa en 83,8 años (86,3 en mujeres y 81,1 en hombres), superando los niveles prepandemia. España mantiene así la esperanza de vida más alta de la Unión Europea, con 2,5 años más que la media comunitaria.

Respecto a las causas de mortalidad, destaca que las defunciones por enfermedades respiratorias han aumentado un 22% en un año, mientras que las enfermedades cardiovasculares y el cáncer han seguido siendo la principal causa de muerte, estando implicadas en más de la mitad de fallecimientos.