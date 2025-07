Infosalus: el Gobierno constituye formalmente un grupo de trabajo para proteger la salud pública ante el cambio climático

MADRID, 24 Jul. 2025 (Europa Press) - El Ministerio de Sanidad ha comunicado este jueves que el Grupo de Trabajo sobre Vulnerabilidades y Cambio Climático ha quedado constituido formalmente, una iniciativa promovida por el Observatorio de Salud y Cambio Climático que tiene como objetivo reforzar el análisis y la respuesta institucional ante los impactos diferenciados del cambio climático sobre la salud pública. El grupo está liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y cuenta con la participación de los Ministerios de Sanidad; Transición Ecológica y Reto Demográfico, y Ciencia, Innovación y Universidades a través del Instituto de Salud Carlos III. Además, participan organizaciones del tercer sector y entidades vinculadas a la atención a colectivos vulnerables, como personas mayores, con discapacidad, en situación de dependencia, infancia y personas en riesgo de exclusión social. Durante la reunión constitutiva se ha destacado la importancia de analizar en profundidad cómo los efectos de la crisis climática -especialmente fenómenos como las olas de calor- impactan de manera desigual a distintos sectores de la población y cómo los factores de vulnerabilidad determinan tanto la exposición a estos riesgos como sus repercusiones sobre la salud. Según informa Sanidad, entre los principales factores identificados, figuran la edad, con especial incidencia en las personas mayores de 65 años y, de forma aún más acusada, en aquellas que superan los 85, debido a su menor capacidad fisiológica para adaptarse a cambios extremos de temperatura y a la posible presencia de enfermedades asociadas. También se incluye la infancia temprana, especialmente en lactantes y menores de cuatro años, cuyo sistema termorregulador aún no está completamente desarrollado, lo que incrementa su vulnerabilidad ante fenómenos como el calor extremo. La situación socioeconómica representa otro eje clave: los bajos ingresos, la pobreza energética y la falta de acceso a viviendas adecuadas reducen las posibilidades de protegerse frente a condiciones ambientales adversas. Además, se incluyen otros factores identificados como la exposición laboral al aire libre, las enfermedades crónicas, los trastornos de salud mental y las situaciones de aislamiento o soledad no deseada. Mejorar la comunicación preventiva El grupo de trabajo impulsará un conjunto de acciones orientadas a reforzar la capacidad de respuesta institucional frente a los efectos de la crisis climática sobre la salud, con un enfoque específico en la equidad. En primer lugar, se promoverá la mejora de la comunicación preventiva, mediante el diseño de mensajes claros, accesibles y culturalmente adaptados a los distintos perfiles de vulnerabilidad, incluyendo formatos comprensibles para personas mayores, con discapacidad o con barreras idiomáticas. En paralelo, se trabajará en la implementación de mecanismos que aseguren la accesibilidad universal a la información, tanto desde una perspectiva física como cognitiva y tecnológica, favoreciendo la llegada de los mensajes a quienes enfrentan mayores dificultades de acceso. Otro eje será el fortalecimiento de la coordinación entre administraciones públicas, servicios sociales, entidades sanitarias y organizaciones del tercer sector, con el fin de articular respuestas integradas y eficaces ante los riesgos climáticos. También se impulsará la formación y capacitación del personal que atiende directamente a personas en situación de vulnerabilidad -ya sea en centros sociosanitarios, en servicios comunitarios o de emergencia- con el objetivo de que dispongan de herramientas prácticas para reconocer señales de riesgo, actuar con agilidad y generar entornos más seguros y protectores. Además, el grupo recogerá propuestas para orientar el diseño de políticas públicas que garanticen una adaptación climática justa. ENTIDADES PARTICIPANTES EN LA REUNIÓN CONSTITUTIVA El Grupo de Trabajo sobre Vulnerabilidades y Cambio Climático está formado por las siguientes entidades: la Dirección General del Imserso; Dirección General de Personas con Discapacidad; Comisionado de Salud Mental; Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales; Dirección General de Derechos de los Animales; Instituto de Salud Carlos III; Plataforma del Tercer Sector; Asociación Española de Pediatría; Save The Children; Plataforma de Mayores y Pensionistas; Accem; Federación Red Acoge; CERMI; Cruz Roja; Cáritas Española; Red Madrileña de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social; Provivienda, y Hogar Sí.