Infosalus. El Hospital Ruber Internacional impulsa su Unidad de Atención Domiciliaria para ofrecer tratamientos complejos

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press)

El Hospital Ruber Internacional ha impulsado su apuesta por un modelo de atención sanitaria innovador y centrado en el paciente a través de su Unidad de Atención Domiciliaria, que permite ofrecer tratamientos complejos fuera del hospital sin renunciar a la seguridad, la calidad y la excelencia clínica.

Este modelo permite adaptar de forma flexible la intensidad de los cuidados en base a la evolución del paciente, y garantiza un acompañamiento "continuado, tecnológico y humano" en todas las etapas del proceso asistencial.

Dicha unidad está diseñada para aquellos pacientes que requieren vigilancia clínica cercana, cuidados postoperatorios, apoyo en enfermedades crónicas o tratamientos especializados, quienes contarán con la coordinación y supervisión de un equipo multidisciplinar formado por más de 65 profesionales del propio centro, garantizando soporte operativo, tecnológico y de equipamiento.

Las tres líneas principales de hospitalización incluyen la hospitalización domiciliaria telemática, centrada en el seguimiento médico y de enfermería mediante monitorización remota y soporte telefónico permanente; la hospitalización de corta duración en domicilio, que ofrece cuidados intensivos en fases iniciales del proceso clínico o tras una intervención quirúrgica; y la hospitalización continuada en domicilio, que proporciona visitas diarias, terapias de apoyo y equipamiento médico para tratamientos prolongados y supervisados.

El modelo se estructura en tres etapas, en la que la primera, subaguda, consiste en un periodo de control intensivo, con visitas médicas diarias y soporte multidisciplinar para garantizar una evolución segura.

La siguiente fase, de recuperación, mantiene un seguimiento clínico especializado, ajustando la frecuencia de las intervenciones a medida que el paciente gana estabilidad. La última sirve como fase de mantenimiento, y ofrece una supervisión flexible, en muchos casos remota, orientada a consolidar la autonomía del paciente y acompañar su vuelta a la vida cotidiana.

Su diseño permite una hospitalización segura en el domicilio, especialmente valorada por pacientes que buscan evitar ingresos prolongados, minimizar riesgos de infecciones nosocomiales y mantener un entorno emocionalmente más favorable para su recuperación.

Los servicios incluidos abarcan la hospitalización domiciliaria, cuidados postoperatorios, atención a pacientes crónicos y complejos, curas avanzadas de enfermería, manejo de catéteres y sondas, nutrición enteral o parenteral, fisioterapia respiratoria y neurológica, logopedia, estimulación cognitiva y programas de apoyo a cuidadores, entre otros.

La hospitalización en domicilio cuenta con un creciente respaldo científico, y diferentes estudios internacionales publicados en las revistas 'The New England Journal of Medicine', 'The Lancet' y 'Nature Medicine' avalan este modelo por su seguridad, eficacia y beneficios clínicos como un menor riesgo de infecciones hospitalarias, una mayor satisfacción del paciente, una recuperación más rápida y una reducción de reingresos.

Europa Press
