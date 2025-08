Infosalus.- El PP exige al Gobierno de Sánchez responsabilidades ante el "caos" en la preparación del examen MIR 2026

Murcia, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - El PP ha exigido al Ministerio de Sanidad la "rectificación inmediata" ante el riesgo de que la convocatoria MIR 2026 se vea comprometida por el "caos generado" tras la dimisión en bloque del comité técnico encargado de la preparación. En este contexto, el PP pide que "recupere el diálogo con los expertos y las comunidades y garantice un proceso riguroso, transparente y profesional, como ha sido hasta ahora". El diputado del Partido Popular, Antonio Martínez Pastor, quien ha pedido responsabilidades al Gobierno de España, ha explicado que la decisión del Ministerio de "modificar de forma unilateral las condiciones de trabajo, la retribución y la composición de los comités técnicos encargados de elaborar las pruebas ha desencadenado la dimisión de prácticamente todos los expertos de las especialidades de Medicina, Farmacia, Enfermería, Física y Química". "Estamos ante una situación inédita. El Ministerio ha dinamitado un modelo que funcionaba, basado en el consenso y la independencia técnica, y lo ha sustituido por un esquema opaco, centralizado y sin garantías", ha denunciado Martínez Pastor, quien ha mostrado su "máxima preocupación" por el futuro inmediato del proceso MIR. El diputado ha explicado que el Ministerio de Sanidad, según la información conocida, "ha reducido de 15 a 5 el número de colaboradores por experto y rebajado el pago por pregunta de 15 a 9 euros, además de anunciar que será el Ministerio de Función Pública, y no el de Sanidad, quien asuma parte de la organización del proceso". Esta decisión "ha generado una gran incertidumbre en torno a la elaboración del examen, cuyo proceso de selección de preguntas debería haber comenzado en junio". Además, ha mostrado su preocupación por "la falta de respuesta del Ministerio ante el déficit estructural de médicos de familia, que asciende a 4500 profesionales, según reconoce el propio Gobierno". "Este año solo se han incrementado en 36 las plazas de Medicina Familiar y Comunitaria, una cifra ridícula y muy alejada de las necesidades reales del sistema", ha lamentado. "El Ministerio de Sanidad no puede seguir jugando con el futuro de miles de aspirantes ni con la planificación del sistema sanitario. Lo que está ocurriendo con el MIR 2026 es gravísimo, y el Gobierno no puede mirar hacia otro lado", ha concluido Martínez Pastor.