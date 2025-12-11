Infosalus. El PP reprobará a Mónica García en el Senado por su gestión con el Estatuto Marco y su labor en el Ministerio de Sanidad

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Pleno del Senado aprobará la próxima semana una iniciativa del PP para reprobar a la ministra de Sanidad, Mónica García, por su gestión con el Estatuto Marco, que ha provocado una huelga estatal de médicos, por su labor al frente del departamento de Sanidad y por "su utilización partidista y sectaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".

Según ha denunciado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en una nota de prensa distribuida por los 'populares', el Pleno del Senado reprobará a Mónica García por "su falta de diálogo, que ha dinamitado cualquier posibilidad de negociación y por su poca sensibilidad, su falta de respeto y desprecio absoluto hacia los profesionales sanitarios".

Será la sexta ministra reprobada por la mayoría absoluta del PP en el Senado durante esta legislatura, ya que antes lo habían sido la ministra de Igualdad, Ana Redondo; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente; el de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Justicia, Félix Bolaños, y el de Exteriores, José Manuel Albares.

La portavoz de los 'populares' en el Senado ha desdeñado la propuesta de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad y ha apostillado que "la mayoría" de las comunidades autónomas exigen una reforma "consensuada de verdad desde el diálogo".

"Una negativa desde el Ministerio de Sanidad al planteamiento realizado desde las comunidades autónomas serviría únicamente para empeorar el enfrentamiento frontal existente con los profesionales, incrementando su frustración, así como el impacto negativo de sus paros en la actividad asistencial para los pacientes de todo el SNS", ha remachado Alicia García.