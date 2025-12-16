Infosalus.- El presidente de la RANME pide a Sanidad la financiación pública de la determinación del ADNtc para cáncer colorrectal

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) - El oncólogo experto en cáncer colorrectal y presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), Eduardo Díaz-Rubio, ha reclamado al Ministerio de Sanidad la financiación de la prueba de determinación del ADN tumoral circulante (ADNtc) en todos los hospitales, ya que permite prever el pronóstico y riesgo de recidiva en cáncer colorrectal.

"En las personas con cáncer, y especialmente con cáncer colorrectal localizado, el ADNtc es una proporción muy pequeña respecto al ADN libre, pero su presencia en la sangre indica que la enfermedad se ha expandido y que, con toda seguridad, el paciente va a recaer", ha explicado Díaz-Rubio con motivo de una sesión científica celebrada en la RANME.

De este modo, el doctor ha considerado esta prueba "crucial" para saber que el tumor, aunque se haya extirpado, puede dar lugar a metástasis. Por el contrario, ha destacado que si no hay ADNtc en la sangre, el paciente va a estar curado en un porcentaje cercano al 90 por ciento.

"A los oncólogos les permite decidir si un paciente, tras la cirugía, debe o no recibir quimioterapia, porque si el paciente está ya curado, no necesita más, recordemos que la quimioterapia puede derivar en efectos secundarios y disminuye la calidad de vida aparte de los efectos psicológicos que conlleva; por tanto, solamente utilizaremos la quimioterapia en aquellos casos donde la determinación del ADNtc resulte positiva, así evitamos sobretratamientos e infratratamientos", ha detallado el presidente de la RANME.

La determinación del ADNtc se realiza a través de un análisis de sangre que luego debe enviarse a un laboratorio acreditado de calidad, lo que conlleva un coste que debe asumir el paciente, pues en la actualidad no está cubierto por el Sistema Nacional de Salud (SNS). "Esto significa una falta de equidad y una gran variabilidad en la práctica clínica. Lo lógico en cáncer colorrectal, dada la evidencia científica existente y su utilidad clínica, es que la determinación del ADN tumoral circulante estuviera incluida de forma gratuita en la cartera de servicio de todos los hospitales españoles", ha subrayado.

Según ha señalado, el ADN tumoral circulante se debe determinar tres semanas después de la cirugía, ya que durante el acto quirúrgico se puede liberar mucho ADN libre. Además, posteriormente y durante dos años, se deben hacer determinaciones cada tres meses, para asegurarse de que todo está correcto.

Asimismo, ha insistido en la importancia de repetir la prueba cada tres meses para disminuir la tasa de error, ya que uno de los problemas con esta prueba es la existencia de falsos negativos y falsos positivos. "Aún con todas las limitaciones técnicas que podamos tener, la biopsia liquida es una revolución y la determinación del ADNtc es el factor pronóstico más importante que existe en cáncer colorrectal", ha finalizado.

Desde la RANME han recordado que el cáncer colorrectal es el tumor más frecuente diagnosticado en España en ambos sexos, con 44.573 nuevos casos en el último año. En los hombres, es el tipo de cáncer más frecuente después del de próstata con 27.224 nuevos casos y, entre las mujeres, es el segundo tumor más habitual después del de mama con 17.349 casos.

En cuanto a mortalidad, es el más mortífero entre los hombres, después del cáncer de pulmón, y entre las mujeres, es el tercer tumor más letal después del cáncer de mama y pulmón.