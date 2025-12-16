Infosalus.- El SAE adoptará medidas si el Estatuto Marco no recoge una clasificación profesional retribuida para técnicos sanitarios

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) exigirá al Ministerio de Sanidad que el documento definitivo del Estatuto Marco recoja, "de manera clara", una clasificación profesional retribuida y justa para los técnicos sanitarios de Grado Superior y Grado Medio y, de no conseguirlo, adoptarán las medidas de presión que consideren oportunas.

"De lo contrario, adoptaremos las medidas de presión que consideremos oportunas, pues la negociación de esta norma es la única oportunidad que tenemos sobre la mesa para conseguir que se reconozca el trabajo, implicación y entrega de todos los profesionales sanitarios, que son el pilar básico para garantizar una sanidad fuerte, eficiente y segura", han señalado en un comunicado.

El SAE se reunirá el próximo viernes con responsables del Ministerio de Sanidad para abordar las principales reivindicaciones de los técnicos sanitarios en la negociación del Estatuto Marco.

Además, el Sindicato pedirá información al Ministerio sobre el desarrollo e implementación de los puntos abordados en la reunión del lunes entre las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación, como la jornada de 35 horas y la jubilación parcial y anticipada.