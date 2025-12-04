Infosalus. El SAE y Tecnos se adhieren a la huelga indefinida por el Estatuto Marco

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) y el Sindicato Nacional de Técnicos (TECNOS) han comunicado a las organizaciones sindicales con representación en el Ámbito de Negociación su adhesión a la huelga indefinida convocada a partir del 27 de enero, y cada martes, por los obstáculos que están surgiendo en la negociación del Estatuto Marco.

Para estas organizaciones sindicales es una prioridad "absoluta" que el Estatuto Marco recoja la clasificación de los técnicos de la formación profesional con sus retribuciones inmediatas, entre otras mejoras.

"Estamos ante la negociación de la norma básica que regule las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, por ello, el documento definitivo debe recoger de manera clara las reivindicaciones fundamentales de los técnicos sanitarios", exponen.

Así, indica que estas reivindicaciones pasan por una clasificación justa y retribuida de acuerdo a su titulación para los de técnicos de Grado Medio y para los de Grado Superior de la Formación Profesional; la jubilación anticipada y parcial; la aplicación de la jornada de 35 horas sin excepción, y mejoras en las condiciones laborales, que repercutan no solo en el bienestar de los profesionales, sino también en la calidad de la atención que reciben los pacientes.

Por tanto, y una vez comunicada formalmente esta adhesión a las organizaciones convocantes, los sindicatos adheridos pondrán en marcha las actuaciones que consideren oportunas con el fin de movilizar a los colectivos a los que representa y anima a los técnicos sanitarios, a los que afecta de la misma manera que al resto de profesionales, a manifestar junto a sus compañeros su indignación por la falta de avances y de compromiso firme en las negociaciones.