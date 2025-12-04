Infosalus. El secretario de Estado de Sanidad destaca que la Cohorte IMPaCT permitirá optimizar la medicina predictiva de precisión.

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press)

El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha destacado este jueves que el Programa Cohorte IMPaCT y los datos recogidos en el mismo permitirán "identificar las potencialidades y posibles sesgos de la medicina predictiva de precisión", de forma que se optimice su aplicación y mejorar la salud de la población española.

La Cohorte IMPaCT, que está llevando a cabo un seguimiento que llegará hasta las 200.000 personas durante 20 años y en 51 centros de Atención Primaria, tiene la capacidad de que se sepa "mejor cuándo, cómo y sobre qué personas o grupos poblacionales intervenir desde las políticas de salud pública", tal y como ha expuesto durante un encuentro celebrado con motivo del tercer aniversario de su puesta en marcha.

"Es una inversión en conocimiento, prevención y equidad. No es solo un proyecto científico: es una apuesta de país por nuestra salud", ha afirmado la directora del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), Marina Pollán, quien cree que la Infraestructura IMPaCT es un proyecto que sitúa a España como "referencia" en el impulso a la medicina de precisión.

Tras ello, ha enfatizado la importancia de tener resultados científicos a partir de los datos obtenidos en la Cohorte, para generar transferencia y lograr resultados en la salud de las personas.

Durante la jornada también ha participado el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, quien ha puesto en valor la secuenciación de genomas completos que incluye el proyecto, y la necesidad de impulsar la colaboración público-privada, la transferencia de conocimiento, la sostenibilidad y la comunicación con la ciudadanía.

UN "ALTÍSIMO" PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN

La coordinadora nacional de Cohorte IMPaCT e investigadora del centro Nacional de Epidemiología y del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER)-ISCIII, Beatriz Pérez Gómez, ha subrayado el "altísimo" porcentaje de participación de la población española en este proyecto, en comparación con otros proyectos de referencia realizados en otros países.

La participación en esta iniciativa del ISCIII se basa en un reclutamiento aleatorio que garantiza la representatividad poblacional y social de todas las personas participantes, incluyendo todas las zonas rurales y urbanas de España.

Para ello, el centro de salud llama a la persona correspondiente y, en caso de aceptar, se le realizan diferentes pruebas clínicas, recogida de muestras y un cuestionario sobre hábitos de vida para obtener datos sobre su estado de salud, todo ello de forma anónima y confidencial, para conocer mejor las enfermedades que sufre la población española y hacer estrategias personalizadas de prevención ajustadas a sus características.

"En España estamos teniendo una respuesta positiva del 46,5% de las personas que reciben la llamada, frente a porcentajes del 5%, 10% y 15% en otras cohortes similares", ha aseverado Pérez.

APORTAR GENOMAS SECUENCIADOS A NIVEL EUROPEO

Por otro lado, la investigadora ha recordado que el programa mantendrá su compromiso con la iniciativa Genome of Europe (Genoma de Europa), al que aportará genomas secuenciados para fomentar el estudio de la medicina de precisión en el espacio europeo de investigación.

Así, ha detallado que en 2026 pondrá a disposición de la comunidad científica nacional e internacional los datos genómicos anonimizados de 18.000 participantes, junto con información diversa recabada del estado de salud, lo que permitirá mejorar el estudio de la salud de la población española y aportar nuevo conocimiento para impulsar la lucha contra múltiples enfermedades.

"Para lograr prevenir enfermedades, necesitamos datos que reflejen nuestra realidad, porque sólo así la comunidad científica y sanitaria podrá estudiar enfermedades como el cáncer, la diabetes, el Alzheimer y las patologías cardiovasculares desde una perspectiva adaptada a nuestra población", ha concluido Pérez.