Infosalus.- El Senado aprueba la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública con enmiendas del PP y la devuelve al Congreso

MADRID, 17 Jul. 2025 (Europa Press) - El Pleno del Senado ha ratificado este jueves el Proyecto de Ley para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP) junto a las seis enmiendas del Partido Popular que la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta incorporó al texto, por lo que la iniciativa volverá al Congreso de los Diputados para que los parlamentarios se pronuncien sobre las enmiendas antes de darlo por aprobado. En concreto, los senadores han emitido 145 votos a favor, 16 en contra y 96 abstenciones en lo que respecta a la incorporación de las enmiendas del PP al dictamen; y 108 votos a favor, siete en contra y 141 abstenciones en la votación relativa al resto del Proyecto de Ley. El texto será ahora remitido al Congreso de los Diputados, que deberá pronunciarse sobre las enmiendas del PP. En caso de que estas no cuenten con los apoyos suficientes en la Cámara Baja, quedará aprobado el texto anterior que salió de la misma, es decir, sin las enmiendas. Cabe recordar que este es el segundo intento para aprobar la Ley que dará lugar a la AESAP, después de que decayera en marzo con los votos en contra de PP, Junts y Vox. En cuanto a los cambios introducidos por el PP en el Senado aprovechando su mayoría absoluta, estos pretenden dar más poder a las comunidades autónomas dentro de la Agencia, reafirmar la independencia de la persona que se encargará de dirigirla y fomentar la colaboración de las farmacéuticas con la Administración en la planificación y respuesta ante emergencias sanitarias. Asimismo, tres de sus enmiendas eliminan distintas disposiciones que se incorporaron durante la tramitación en el Congreso y no tenían una relación directa con el objeto de la AESAP, en concreto, las relativas a medicamentos veterinarios y a la Ley de Competencia Desleal. Desde el Partido Socialista (PSOE) y Junts, han presentado propuestas para instar a la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por estas enmiendas, pero los senadores lo han rechazado. Lo mismo ha sucedido con las enmiendas presentadas por Vox, que buscaban favorecer que la AESAP nazca "con solidez técnica, legitimidad democrática y la agilidad que España merece ante los retos sanitarios del siglo XXI", según ha sostenido el senador Fernando Carbonell. Legislativa" Durante la sesión plenaria, la senadora del PP Rosa María Romero ha subrayado que, para su formación, la creación de la AESAP en una "necesidad evidente" para fortalecer las capacidades del país y mejorar la salud de la población, pero ha reprochado que el texto de la Proposición de Ley es una "chapuza legislativa", "sin rigor técnico ni jurídico" e "incompleto", justificando así las enmiendas de su grupo. Al hilo, ha censurado que "delega" aspectos importantes, como las competencias o el funcionamiento de la Agencia, a un reglamento posterior; "no aclara" cómo se va a coordinar con otras instituciones sanitarias o con las comunidades autónomas; "no garantiza" la independencia científica y técnica; y, "lo más grave", carece de memoria económica. "Nos tememos que esta Agencia acabe siendo otro chiringuito más de enchufismo (...) y ya es un secreto a voces que se oye por todos los pasillos que quieren poner de director a Fernando Simón", ha remachado. En contraposición, la senadora socialista Concepción Andreu ha defendido en su intervención el rechazo de su grupo a las enmiendas del PP por la falta de "razones objetivas para comprender el sentido y el porqué de las mismas". De este modo, ha señalado la "incongruencia" de cada una de las enmiendas del PP, asegurando que pretenden corregir cuestiones que ya están contemplados en el Proyecto de Ley que salió del Congreso, como son los aspectos referidos a garantizar la independencia de la persona que dirigirá la Agencia o la mayor participación de las comunidades autónomas. Asimismo, ha señalado que las enmiendas que suprimen las disposiciones del Proyecto referidas a la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios "anulan acuerdos" con el sector veterinario y "afectan al desempeño" del mismo. En defensa del Proyecto de Ley ha intervenido la senadora de Más Madrid Carla Delgado, quien ha destacado el "compromiso" que supone para el Ministerio de Sanidad la AESAP en términos de prevención y salud. En este sentido, ha recordado la "fragilidad" del sistema, que crisis como la del Ébola o la Covid-19 pusieron en evidencia. "El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ya nos advirtió que el mundo no está preparado en absoluto para la próxima pandemia (...) y por eso recogemos el guante (...). Ahora ya hay una urgencia para crear una Agencia Estatal de Salud Pública diseñada para construir un sistema de prevención capaz de anticiparse en vez de reaccionar tarde", ha resaltado. Por ello, ha criticado los cambios de posición del PP con respecto a la Agencia y ha desmentido que el organismo carezca de presupuesto para su financiación y de rigor técnico, como apuntan los 'populares'. Sobre el presupuesto, ha destacado que tiene asignado una cuantía de 27 millones de euros. Con todo, ha asegurado que la AESAP "saldrá adelante". Por su parte, los senadores del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Junts per Catalunya, Nerea Ahedo y Francesc Xavier Ten, respectivamente, han expresado sus dudas respecto a la necesidad de esta Ley y han apuntado que podría suponer una invasión de competencias autonómicas.