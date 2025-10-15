Infosalus.- El Sindicato de Técnicos de Enfermería organiza talleres para formar a la población en reanimación cardiopulmonar

MADRID, 15 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) se ha sumado al Día Mundial de la Parada Cardiorrespiratoria organizando varios talleres en distintas ciudades españolas, con el objetivo de concienciar a la población sobre este problema de salud y enseñarle cómo realizar maniobras de reanimación.

El SAE recuerda el informe EuReCa, del Consejo Europeo de Reanimación, que indica que en España sólo el 40% de las reanimaciones cardiopulmonares son iniciadas por testigos, frente al 60% del resto de Europa. Además, el tiempo medio de respuesta de la ambulancia es un minuto superior -13,2 minutos- que la media de Europa.

“Ante estas cifras, hay que actuar. Por ello desde SAE queremos sensibilizar a toda la sociedad sobre la importancia de conocer las maniobras básicas de reanimación para actuar de forma precoz: empezar a realizar las comprensiones en los cuatro primeros minutos conseguirá que los órganos no se encuentren tan dañados cuando lleguen los equipos de emergencias y aumenta las posibilidades de supervivencia en más del 50-75%”, ha explicado el secretario de Acción Social y Formación de SAE, Daniel Torres.

Por ello, Torres apunta que es primordial que todos adquieran conciencia de lo que implica esta intervención rápida: “Pues cuantos más ciudadanos conozcan la maniobra más posibilidades hay de salvar la vida de la persona que sufre la parada -un minuto de retraso en la atención hace disminuir un 10% las posibilidades de supervivencia-.

Igualmente, queremos aprovechar este día para reivindicar un mayor compromiso de las diferentes administraciones públicas en la divulgación de esta práctica en diferentes ámbitos sociales y educativos, así como exigir un incremento del número de desfibriladores semiautomáticos en los lugares públicos”, ha finalizado Torres.