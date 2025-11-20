Infosalus.- El Sindicato SAE apoya a los Técnicos en Cuidados de Enfermería y llama a la huelga del 28 de noviembre

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) apoya a los Técnicos en Cuidados de Enfermería (TCE) y llama a la huelga del 28 de noviembre, que tiene como máximo objetivo conseguir que el Estatuto Marco recoja la clasificación profesional según la titulación exigida con sus correspondientes retribuciones, "tal y como se comprometió el Gobierno en el Acuerdo Marco".

"Todas las reivindicaciones del colectivo son apoyadas por SAE y en especial esta", señalan, recordando que "tras tanta lucha y tanta excusa por parte de los diferentes Gobiernos y de las CCAA para no llevar a cabo la reclasificación que el EBEP establece (C1 para Técnicos de Grado Medio y B para Técnicos de Grado Superior), el último cartucho es la aprobación del Estatuto Marco como Ley propia del personal estatutario".

"Este texto aún está en vías de negociación y, tal y como ha señalado la Ministra de Sanidad, se prevé su aprobación en 2026. Pero si el documento no recogiese en su totalidad las reivindicaciones planteadas con sus correspondientes retribuciones, desde SAE lo rechazaremos antes de su tramitación parlamentaria con nuevas movilizaciones, huelgas y acciones conjuntas con otras organizaciones, hasta conseguir su paralización en el Congreso", explica Isabel Lozano, vicesecretaria de SAE.