Infosalus.- El zumo de naranja no eleva los niveles de insulina en comparación con la fruta entera, según FJSC

BARCELONA, 12 Jul. 2025 (Europa Press) - El zumo de naranja no eleva los niveles de insulina en comparación con el consumo de la fruta entera, según un comunicado de Fruit Juice Science Centre (FJSC) que se hace eco de un estudio de la Universidad de Hasselt (Bélgica) publicado en la revista 'Nutrition and Diabetes'. FJSC ha dicho que no se han encontrado diferencias en los niveles de azúcar en sangre en personas con diabetes tipo 2 que consumen las naranjas enteras o en forma de zumo natural. Ha añadido que los azúcares en el zumo de fruta natural "provienen naturalmente de la fruta y no afectan negativamente" a los niveles de azúcar en la sangre o insulina. Se estudió a adultos con sobrepeso de normal a regular con diabetes 2 bien controlada: comieron un desayuno "estándar" alto en carbohidratos en tres ocasiones distintas (cada vez combinado con trozos de naranja enteros, un vaso de zumo de naranja natural o una bebida con sabor a naranja con azúcares añadidos), y la glucosa e insulina en sangre se midió durante 4 horas tras cada comida.

LA NACION Diabetes

Nutrición

Nutrición Naranja