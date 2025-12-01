Infosalus: España registra 3.340 nuevas infecciones por VIH en 2024 y la mitad son diagnósticos tardíos

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Los nuevos diagnósticos de VIH en España han registrado un leve descenso, con 3.340 nuevos casos en 2024, 10 menos que el año anterior (3.350), y el 51,1% de estos fueron identificados de forma tardía, según muestra el informe de vigilancia epidemiológica del VIH y sida elaborado por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III (CNE-ISCIII).

Los 3.340 nuevos diagnósticos representan una tasa de 6,95 casos por cada 100.000 habitantes sin corregir por retraso en la notificación. Tras realizar esta corrección, se estima que la tasa para 2024 será de 7,44 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa nacional es similar a las de otros países de Europa Occidental, aunque superior a la media de los países de la Unión Europea.

Respecto al perfil de los afectados, el 85,2% eran hombres y la mediana de edad al diagnóstico fue de 36 años, siendo más jóvenes los hombres (35 años) que las mujeres (39 años). El 53,7% de los nuevos diagnósticos se produjo en personas originarias de otros países.

La transmisión del VIH en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) fue la más frecuente (54,3%), seguida de la transmisión heterosexual (28,7%) y la ocurrida en personas que se inyectan drogas (1,5%). De este modo, el 83% de los nuevos diagnósticos de VIH fueron de transmisión sexual.

En el momento del diagnóstico, el 31,5% de los nuevos casos suponían enfermedad avanzada. En cuanto al 51,1% de diagnósticos tardíos, la mayoría se dieron en mujeres (57,6% frente a 50%) y el porcentaje es mayor según aumenta la edad, siendo del 38,7% en menores de 25 años y del 65,5% en los de 50 años o más.

El informe recoge que, desde el año 2003, se han notificado un total de 75.359 nuevos diagnósticos de infección por VIH y, entre 2013 y 2024, 46.470. En esta última década, la tendencia en las tasas total y por sexo es descendente, según refleja el documento en un análisis de las tendencias de nuevos casos durante este periodo.

Según el modo de transmisión, se aprecia un descenso en las tasas en personas que se inyectan drogas a nivel global y en ambos sexos. En los casos de transmisión heterosexual también se observa una tendencia descendente significativa a nivel global y en hombres y mujeres en el periodo de estudio. Las tasas de nuevos diagnósticos en hombres que tienen sexo con hombres muestran una tendencia descendente entre 2016 y 2024.

El porcentaje de casos con diagnóstico tardío ha aumentado tanto a nivel global como en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres heterosexuales, sin observarse cambios en personas que se inyectan drogas ni en hombres heterosexuales.

412 NUEVOS CASOS DE SIDA

Atendiendo al Registro Nacional de casos de sida, en 2024 se notificaron 412 casos de sida, lo que supone una tasa de 0,93 casos por cada 100.000 habitantes sin corregir por retraso en la notificación.

El 80,7% de los diagnósticos se produjeron en hombres, y la mediana de edad al diagnóstico de sida fue de 42 años. Del total de casos, el 33,7% se produjeron en hombres que tienen sexo con hombres, el 39,1% en hombres y mujeres heterosexuales y el 3,9% en personas que se inyectan drogas. Mientras, en un 22,6% no constaba información acerca del modo de transmisión.

Desde el inicio de la epidemia en España en 1981 hasta el 30 de junio de 2025, se han notificado un total de 90.669 casos de sida. El número de nuevos casos ha ido descendiendo de manera progresiva desde 1996 gracias a la introducción de los tratamientos antirretrovirales.

En cuanto al perfil del paciente, se observa un descenso continuado del número de casos en personas que se inyectan drogas y de casos de transmisión heterosexual, mientras que los casos en hombres que tienen sexo con hombres se mantienen estables entre 2012 y 2016 y a partir de ese año descienden. La proporción de casos de sida en personas cuyo país de origen es distinto de España ha ido aumentando desde el año 1998 hasta alcanzar el 52,9% en 2024.

En el periodo 2014-2024, la neumonía por 'Pneumocystis jirovecii' ha sido la enfermedad definitoria de sida más frecuente (35,9%), seguida de la tuberculosis de cualquier localización (16,9%).