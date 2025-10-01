Infosalus.- Farmacéuticos de AP destacan el potencial de la IA en la gestión de la medicación de grandes polimedicados

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Sociedad Española de Farmacéuticos de Atención Primaria (SEFAP) ha anunciado la creación de un grupo de trabajo en competencias digitales y aplicación de la inteligencia artificial (IA), destacando el potencial de estas herramientas para ofrecer una mejor atención a los pacientes, de la que se verán beneficiados los grandes polimedicados.

"Los farmacéuticos de Atención Primaria somos una figura clave en los sistemas sanitarios, por nuestra posición transversal y nuestra amplia cartera de servicios. Precisamente esta versatilidad y amplia cartera de servicios es la que nos ofrece un mayor beneficio a la hora de integrar la IA en nuestro día a día", ha explicado la farmacéutica María García Gil, que coordinará el nuevo grupo junto a Miquel Torralba.

La experta ha subrayado que se trata de "un antes y un después" y, en el caso de la IA generativa, servirá de herramienta de apoyo en el proceso de revisión de la medicación, agilizará la detección de interacciones y posibles problemas relacionados con la medicación de grandes polimedicados.

Para la portavoz de SEFAP, esta agilización de procesos se va a traducir en una ganancia de tiempo por parte de los farmacéuticos de Atención Primaria, que podrán dedicar ese tiempo a tareas clínicas y a los pacientes. En este sentido, los profesionales podrán ofrecer un contacto más cercano y personalizado, así como estar también presentes mediante la telefarmacia.

Aun así García, ha destacado la importancia de conocer los posibles sesgos y alucinaciones que pueden cometer estas herramientas, de contrastar y verificar los resultados que ofrecen, y de trabajar muy bien las instrucciones o 'prompts' para obtener mejores resultados.

"Es necesario desarrollar nuestra capacidad para interpretar los datos que genera IA, ser críticos y no perder la capacidad de discriminar entre lo que nos dice la IA, y lo que es verdaderamente importante o relevante", ha afirmado.

A este respecto, ha abogado por la formación de los farmacéuticos sobre las herramientas de IA que pueden ser útiles para ir integrándolas en su día a día. "Lo bueno de toda esta explosión de IA es que es muy intuitiva, y ya no se requiere saber programar. Con formación, se puede integrar fácilmente la IA en nuestro día a día. La clave es formarnos y entender que la IA es un aliado, no una amenaza", ha añadido.

"Sobre todo lo fundamental es tener una actitud proactiva hacia el aprendizaje tecnológico y romper la barrera del miedo y del 'me falta tiempo', porque una vez lo descubres y comienzas a aplicarlo en tu día a día, cambia tu manera de trabajar. Eres mucho más eficiente, y más resolutivo", ha concluido.