Infosalus.- Gilead impulsa 'The moVIHe' para evidenciar el estigma y desconocimiento "que persisten" en torno al VIH

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) - Gilead ha impulsado 'The moVIHe', un proyecto desarrollado junto a la Asociación RIS y dirigido por la doctora Inmaculada Jarrín, que ha dado lugar a tres cortometrajes proyectados este miércoles en la Sala Equis de Madrid con el objetivo de visibilizar el estigma y el desconocimiento que aún persisten en torno al VIH en España, donde se notifican cada año unos 3.200 nuevos diagnósticos y se estima que 11.000 personas viven con el virus sin diagnosticar.

La iniciativa, que ha contado con 14 participantes, ha derivado en tres cortometrajes que parten de que "hay realidades que no se ven, pero se sienten y forman parte de la vida cotidiana, aunque permanezcan invisibles". El VIH es una de ellas, y no porque no existan grandes avances, sino porque "todavía convive con barreras no visibles como el desconocimiento, los prejuicios y el estigma".

En contexto, 'The moVIHe' se apoya en el cine como "herramienta transformadora capaz de generar conversación y activar la empatía a través de testimonios reales, preguntas directas y respuestas sinceras". Estos documentales revelan hasta qué punto aún persisten ideas erróneas en la sociedad sobre aspectos esenciales del VIH, como qué es el principio I=I (indetectable = intransmisible), la diferencia entre VIH y SIDA, las herramientas de prevención de uso combinado, dónde hacerse la prueba del VIH o cuáles son las vías reales de transmisión.

"En nuestros casi 40 años trabajando en VIH, Gilead ha sido protagonista de algunos de los mayores avances en el manejo del VIH, tanto en tratamiento, como en prevención. Gracias a todo lo conseguido hasta la fecha, hoy el VIH no tiene nada que ver con lo que era hace años y los pacientes pueden tener una calidad de vida igual a la de cualquier otra persona", ha señalado la vicepresidenta y directora general de Gilead España y Portugal, María Río.

Asimismo, Río ha asegurado que actividades como estas "nos recuerdan que aún quedan muchos retos, entre ellos, acabar con el estigma que sufren muchas personas que viven con VIH. 'The moVIHe' nos permite mejorar el conocimiento acerca del VIH y reducir los prejuicios, porque las personas con VIH merecen disfrutar de una vida plena sin sentirse discriminados, ni sufrir rechazo", ha asegurado.

Tal y como explica de la Asociación RIS, la doctora Inmaculada Jarrín, "'The moVIHe' nace con la voluntad de impulsar una conversación social más informada, honesta y libre de prejuicios, y de contribuir a una comprensión real del VIH acorde con los avances científicos actuales. Una realidad que, por desgracia, sigue muy presente: el estigma y la discriminación asociados al VIH y al SIDA".

LA IMPORTANCIA DEL SISTEMA SANITARIO

A pesar de los avances científicos en los últimos años, el estigma sigue siendo "uno de los mayores retos" que viven las personas con VIH. Una situación que puede impactar a diferentes niveles como en la salud mental, pero también en la adherencia al tratamiento y al propio sistema sanitario. Es por ello "fundamental" que las personas con VIH tengan espacios seguros donde compartir sus inquietudes, dificultades y cualquier síntoma que pueda comprometer su salud y compartirlos con los profesionales sanitarios.

Esa confianza y seguridad es esencial para abordar otras situaciones como el consumo de drogas o la práctica de chemsex. La falta de comunicación, alimentada por el miedo al estigma, limita el acceso de los pacientes a herramientas e innovaciones que podrían mejorar significativamente su calidad de vida.

Por otro lado, el fundador y director de la ONG 'Imagina Más', Iván Zaro, ha reivindicado "el papel de la sanidad universal", recordando que "hay muchas personas migrantes en situación irregular que vienen, son diagnosticadas y que por derechos humanos tienen que estar dentro del sistema".

No obstante, en declaraciones a Europa Press, ha animado a "cambiar" el modelo sanitario, porque "no podemos seguir con una respuesta como en el 83", señalando que "por ejemplo, muchas unidades de VIH de hospitales no cuentan con psicólogos".

También, ha apuntado que "hay un perfil de personas VIH sanas, que les hacen ir a recoger la medicación una vez al mes al hospital" y ha considerado que "deberíamos dar un paso más, sacar la medicación a la calle para conciliar el cuidado de nuestra salud con nuestros trabajos y con nuestra vida diaria".

TRES DOCUMENTALES PARA MOSTRAR LA REALIDAD DEL VIH

La presentación de 'the moVIHe' se enmarca en el Día Mundial del VIH, que cada año recuerda que esta infección sigue siendo un reto sanitario global.

Actualmente, cerca de 40 millones de personas viven con VIH en el mundo. En España, se notifican alrededor de 3.200 nuevos diagnósticos anuales y se estima que unas 11.000 personas viven con VIH sin diagnosticar, lo que subraya la necesidad de iniciativas como esta para impulsar la detección precoz y reducir el estigma.

En este contexto, la presidenta de Cesida y persona con VIH, Carmen Martín, comparte su experiencia en esta iniciativa y explica cómo, todavía hoy, debe afrontar determinados prejuicios sociales. Por ello, ha insistido en que "es fundamental que entre todos contribuyamos a sensibilizar sobre el respeto a los derechos de las personas con VIH: a ser, a vivir y a construir nuestras vidas libres de estigma".

Asimismo, como ha explicado Martín, "la discriminación no solo nos afecta a nosotros, alcanza también a nuestras familias, a nuestros hijos y a nuestros padres. Muchas personas siguen viviendo en la ocultación por miedo a la discriminación y, esto, duele. Al igual que duele la soledad no deseada. El VIH tiene tratamiento, el estigma, no. Por eso es tan importante seguir generando conversación, conciencia y empatía".

Por su parte, desde la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital Marina Baixa, la doctora Concha Amador, también ha participado en este proyecto, profundizando en las consecuencias que tienen los mitos en VIH y en la importancia de ofrecer información veraz.

"La desinformación y las falsas creencias son una de las mayores barreras en torno al VIH porque no solo alimentan el miedo y la discriminación, sino que dificultan la prevención, retrasan el diagnóstico y alejan a muchas personas de la atención sanitaria. Las personas que viven con VIH y reciben un tratamiento eficaz no transmiten el virus y pueden llevar una vida plena comparable al resto de la población general. Por este motivo, combatir el estigma es tan importante como el tratamiento antirretroviral para conseguir una buena calidad de vida relacionada con la salud", ha concluido.

El proyecto también cuenta con la participación de expertos de referencia en el ámbito del VIH, como el jefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal, el doctor Santiago Moreno; el médico infectólogo del Hospital Universitario Ramón y Cajal, el doctor José Antonio Pérez; la especialista de la Unidad de Infecciosas del Hospital Universitario Virgen de la Victoria en Málaga, la doctora Cristina Gómez; y de la Unidad de VIH, Servicio de Infecciones, ICMID en el Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Juan Ambrosioni.