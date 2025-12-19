Infosalus.- GSK apuesta por un modelo sanitario más colaborativo y orientado a la prevención

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) -

La compañía GSK ha celebrado el 'I Encuentro de Innovación Sanitaria Colaborativa: un modelo único para los retos de Salud Pública', una jornada que ha reunido a un grupo de expertos que han coincidido en la necesidad fortalecer un modelo sanitario más colaborativo y orientado a la prevención.

El encuentro ha puesto el foco en la prevención como eje estratégico, el papel clave de los profesionales sanitarios en el aumento de las tasas de vacunación y las oportunidades que ofrece la colaboración público-privada para construir un modelo sanitario más eficiente, equitativo y conectado.

Durante la apertura institucional, Jorge Pou, director de Innovación de GSK España, ha destacado el papel central de la prevención como motor de cambio: "La innovación no solo está en la tecnología, sino en la capacidad de colaborar. La salud pública y la sanidad privada deben verse como dos pilares de un mismo sistema. Si alineamos estrategias, especialmente en materia de vacunación y prevención, podremos ofrecer un modelo más sostenible, equitativo y centrado en las personas".

Pou ha subrayado, además, que este encuentro "nace para generar soluciones reales a través del diálogo entre quienes toman decisiones y quienes viven la práctica clínica cada día".

Por su parte, la directora de la Unidad de Vacunas de GSK España, Mercedes Fernández, ha añadido que el foro surge con la vocación de "conectar talento, experiencia y compromiso en torno a un objetivo común: avanzar en un modelo sanitario más preventivo, sostenible y basado en la evidencia".

"En GSK creemos firmemente en el poder de la prevención y la innovación para ayudar a mejorar la salud pública y la calidad de vida de las personas, y estamos convencidos de que la colaboración entre sectores, público y privado, es esencial para afrontar los retos presentes y futuros. Hoy damos un paso más para impulsar el diálogo, compartir conocimiento y construir juntos soluciones que contribuyan a proteger y cuidar a nuestra sociedad", ha manifestado Fernández.

Durante el primer bloque de la jornada se ha analizado el valor de la vacunación en la población adulta y su impacto en la sostenibilidad del sistema. Especialistas en salud pública y medicina preventiva han coincidido en que la prevención es un reto compartido que exige reforzar la práctica clínica basada en la evidencia, mejorar la comunicación con el paciente y garantizar que las estrategias de vacunación lleguen de forma equitativa a toda la población.

La aportación del sector privado ha sido el eje del segundo bloque, en el que representantes de ASPE, el Consejo General de Enfermería, ASISA, HM Hospitales, Amerfarma y Neumomadrid han expuesto cómo los hospitales privados, la distribución farmacéutica y las compañías aseguradoras pueden contribuir de manera decisiva a un modelo sanitario innovador y sostenible. Entre las conclusiones, se ha destacado la necesidad de integrar circuitos asistenciales, potenciar el papel de la enfermería comunitaria y avanzar hacia un marco estable de colaboración público-privada en prevención.

Por su parte, el tercer bloque ha puesto el foco en la salud digital, el uso estratégico de los datos y la interoperabilidad entre sistemas. Expertos de Fundación IDIS, la Comunidad de Madrid y el Grupo Vithas han debatido sobre el potencial de los espacios de datos sanitarios para facilitar decisiones clínicas más rápidas y precisas, impulsar la investigación y mejorar la experiencia del paciente mediante aplicaciones y soluciones digitales.