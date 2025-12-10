Infosalus. Identifican un mecanismo inmunológico "clave" que podría reducir la inflamación crónica en la cirrosis hepática

ALICANTE, 10 Dic. 2025 (Europa Press) -

Investigadores del Grupo de Inmunobiología Hepática e Intestinal de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) han descubierto un mecanismo inmunológico "clave" que podría reducir la inflamación crónica en la cirrosis hepática, uno de los problemas "más graves" asociados a esta patología. En concreto, actúa como un 'interruptor' y, potencialmente, podría aprovecharse para ralentizar el progreso de la enfermedad.

El estudio, publicado en 'JHEP Reports' y realizado en ratones y en muestras de tejidos, señala que la proteína LSECtin, presente en células especializadas del hígado, puede bloquear la expansión de células inmunes proinflamatorias y, con ello, atenuar el daño hepático, según recoge la institución académica en un comunicado.

Asimismo, ha apuntado que "este hallazgo permite explorar nuevas vías para el tratamiento de la inflamación asociada a esta enfermedad". El trabajo está coliderado por los investigadores de la UMH Rubén Francés y Esther Caparrós, adscritos al Departamento de Medicina Clínica, al Instituto de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biotecnología Sanitaria de Elche (IDiBE), al Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial) y al Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Hepáticas y Digestivas (CIBERehd).

La UMH ha recordado que la cirrosis hepática es una enfermedad grave en la que el tejido del hígado se va cicatrizando. Al mismo tiempo, se da una inflamación persistente que acelera el daño. En este contexto, el equipo de investigadores ha observado que una proteína protectora del hígado, LSECtin, pierde actividad a medida que avanza la enfermedad.

"Cuando LSECtin disminuye, las células Th17, un tipo de linfocitos altamente inflamatorios, se multiplican y agravan el daño hepático", explica el investigador de la UMH Sebastián Martínez, primer autor del estudio.

Estas células Th17 son responsables de impulsar respuestas inflamatorias intensas que contribuyen a la progresión de la enfermedad. Para estudiar este proceso, el equipo empleó un modelo murino de cirrosis en el que los ratones fueron modificados para sobreexpresar LSECtin. "Esto nos permitió comprobar que restaurar la presencia de LSECtin en el hígado tiene un efecto protector", señala el profesor de la UMH Rubén Francés.

"HALLAZGO PRINCIPAL"

Además, analizaron muestras de hígado humano con y sin cirrosis, lo que confirmó que la pérdida de LSECtin "también es característica de los pacientes y no solo en modelos animales". El "hallazgo principal" del estudio es que LSECtin actúa sobre el receptor LAG-3, un regulador inmunológico con creciente interés farmacológico.

"Identificamos LAG-3 como el mecanismo molecular a través del cual LSECtin apaga la respuesta Th17", afirma la profesora de la UMH Esther Caparrós.

Esta interacción LSECtin-LAG-3 bloquea la expansión de las células Th17 y favorece la aparición de células reguladoras, que promueven la tolerancia inmunológica y reducen la inflamación. "Es un mecanismo dual: frena lo que daña y potencia lo que protege", resume la experta.

La UMH ha agregado que aunque este estudio no tiene aplicación directa en pacientes, los resultados abren la puerta al diseño de estrategias farmacológicas "que restauren o imiten la acción de LSECtin en el hígado".

Dado que recuperar esta proteína reduce la inflamación en los modelos experimentales, "la interacción LSECtin-LAG-3 podría convertirse en un objetivo terapéutico de gran interés para tratar la cirrosis", subraya Caparrós.

"Esto permitiría modular la respuesta inmune en fases tempranas o avanzadas de la enfermedad, con el potencial de ralentizar su progresión", han apuntado desde la institución académica.

COLABORADORES

En el estudio han colaborado, además del Grupo de Inmunobiología Hepática e Intestinal del IDiBE UMH, profesionales de varias instituciones de referencia en investigación biomédica: Isabial, CIBERehd, el grupo de Biología Vascular Hepática del IDIBAPS en Barcelona, el Departamento de Inmunología, Oftalmología y ORL de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y la Unidad de Inmunometabolismo e Inflamación del Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón.

La investigación ha contado con financiación de la Comisión Europea, de la Agencia Estatal de Investigación, del Instituto de Salud Carlos III, de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana y de la Generalitat de Catalunya a través de distintos programas competitivos.