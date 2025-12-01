Infosalus.- Intensivistas insisten en la importancia de realizar estudios de colonización por bacterias multirresistentes

MADRID, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El vicecoordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis (GTEIS) de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC), el doctor Rafael Zaragoza, ha insistido en la relevancia de los estudios de colonización por bacterias multirresistentes, que permiten seleccionar el tratamiento más adecuado, además de ayudar a prevenir la diseminación de estas bacterias.

"Hoy en día es obligado hacer estudios de colonización, ya que nos permiten ir directamente a la diana y elegir el antibiótico concreto, o la combinación exacta, para cada paciente evitando tratamientos empíricos inadecuados", ha señalado el jefe del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Dr. Peset de Valencia, durante su intervención en la XXXVI Reunión del Grupo GTEIS.

En este encuentro, imprescindible para coordinar el trabajo de las Unidades de Cuidados Intensivos españolas en la detección precoz y control de las infecciones y los microorganismos implicados, así como para ofrecer alternativas personalizadas a cada paciente, se han analizado los nuevos antibióticos para combatir las multirresistencias.

"Los nuevos fármacos tienen resultados muy prometedores, más seguros, con menos efectos secundarios y muy buena penetración en el foco de la infección. Además, permiten individualizar los tratamientos para cada paciente. Esto se traduce no solo en la mejora de la atención al paciente, sino también en evitar costes añadidos y, sobre todo, complicaciones derivadas tanto de la infección por microorganismos multirresistentes como del uso de antibióticos con mayores efectos secundarios", explica.

Al respecto, la doctora Cruz Soriano, jefa de sección del Servicio de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid) ha afirmado que elegir el más adecuado es clave. "Tenemos los mejores antibióticos a nuestra disposición en las UCI, pero si queremos cuidar de verdad a nuestros pacientes tenemos que procurar que ninguno se quede sin la mejor opción antibiótica", añade.

Además del uso inapropiado de antibióticos, los intensivistas destacaron que el desequilibrio de la microbiota intestinal es un factor clave a considerar en la lucha contra las multirresistencias. "El mantenimiento de una microbiota intestinal sana es relevante en prácticamente todas las enfermedades. En las UCI hemos puesto también el foco en este aspecto para frenar la aparición de multirresistencias, orientando el manejo del paciente para evitar la disbiosis", explica la Soriano.