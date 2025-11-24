Infosalus.- La ablación por radiofrecuencia tiene un éxito superior al 80% frente a los miomas uterinos

MADRID, 24 Nov. 2025 (Europa Press) -

El especialista en Ginecología y Obstetricia Álvaro Ruiz Zambrana, profesional de la Clínica Universidad de Navarra (CUN), ha destacado que la ablación por radiofrecuencia es una técnica "segura y mínimamente invasiva" que permite mejorar los síntomas de los miomas uterinos, como el sangrado o la presión pélvica, con una tasa de éxito superior al 80%.

Esta intervención consiste en introducir una aguja con un electrodo en el interior del mioma mediante acceso transvaginal y con la ayuda de un ecógrafo. De esta forma, permite reducir progresivamente el tamaño del mioma, con un bajo riesgo para la paciente, cuya recuperación posterior suele ser rápida.

"Se provoca una destrucción o necrosis del tejido y de sus vasos sanguíneos", ha detallado Ruiz Zambrana, quien ha puntualizado que la reducción del tamaño del mioma ocurre de forma progresiva en los meses posteriores al tratamiento.

Las mujeres que se someten a esta intervención ingresan el mismo día en el hospital para que se les practique esta técnica bajo sedación y sin necesidad de incisiones ni cirugía abdominal. El procedimiento suele durar menos de una hora y la paciente, habitualmente, recibe el alta el mismo día volviendo a hacer vida normal poco tiempo después.

MIOMAS UTERINOS: TUMOR BENIGNO QUE AFECTA AL 70% DE MUJERES

La ginecóloga Lucía Pérez, que trabaja en la sede de Madrid de la Clínica, ha explicado que el mioma uterino es un tumor benigno, pero con una prevalencia alta, pues se estima que hasta el 70% de las mujeres lo desarrollarán a lo largo de su vida, especialmente en torno a los 50 años.

"Los miomas uterinos son tumores benignos que se forman en el músculo liso del útero y que se originan a partir de una única célula que comienza a multiplicarse de forma anormal hasta formar una masa sólida dentro de la pared de este órgano. Con esta técnica obtenemos resultados más que positivos siempre que su tamaño no supere los seis centímetros", ha explicado.

Pérez ha señalado que entre el 50% y el 80% de los miomas son asintomáticos, pero que los que sí se manifiestan lo hacen en forma de dolor, compresión, aumento del volumen abdominal o incluso generando infertilidad.