Infosalus.- La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos avala una cirugía española mínimamente invasiva para Dupuytren

MADRID, 31 Jul. 2025 (Europa Press) - La Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos (AAOS, por sus siglas en inglés) ha avalado la cirugía ecoguiada para enfermedad de Dupuytren, una técnica mínimamente invasiva que realiza desde 2016 el equipo de Avanfi en España y que solo requiere una incisión milimétrica, evitando tanto abrir la piel como los posteriores puntos. La enfermedad de Dupuytren es un trastorno que afecta a la fascia palmar superficial de la mano y hace que, de forma progresiva, se retraigan la fascia palmar y la piel, provocando una flexión permanente de los dedos hacia la palma. Aunque los tendones no están afectados no pueden hacer su recorrido y función normal, por la retracción de la piel y la fascia palmar. Así lo han explicado expertos de Avanfi, que apuntan que es una enfermedad que puede limitar de manera significativa la función de la mano, dificultando la realización de actividades cotidianas. No suele ser dolorosa, tiene un carácter hereditario o algún componente familiar, y es más frecuente en el norte de España y de Europa. "Aunque la causa exacta de la contractura de Dupuytren no se comprende completamente, se cree que una combinación de factores genéticos y ambientales contribuye a su desarrollo. Se ha asociado con ciertas condiciones médicas, como la diabetes y el consumo excesivo de alcohol. Además, el tabaquismo y la exposición prolongada a vibraciones o presiones en las manos también pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad", ha detallado el cirujano ortopédico y director médico de Avanfi, Manuel Villanueva. El codirector de Avanfi y director de la Unidad de Cirugía de Pie y Tobillo del Hospital de La Zarzuela (Madrid), Álvaro Iborra, ha indicado que esta enfermedad se puede asociar a la fibromatosis plantar o enfermedad de Ledderhose y a la enfermedad de la Peyronie o incurvación del pene, tratada por los urólogos. CIRUGÍA PARA LA ENFERMEDAD DE DUPUYTREN La cirugía abierta de la enfermedad de Dupuytren suele consistir en la fasciectomía selectiva o limitada, esto es, la extirpación de algunos segmentos de la fascia enferma, o la fasciectomía completa. Esta es una intervención quirúrgica muy agresiva para la cual el cirujano realiza una incisión de toda la palma de la mano y la parte afectada de los dedos. Según ha explicado el especialista en cirugía del miembro superior de Avanfi Homid Fahandezh-Saddi, se hace con isquemia (disminución del flujo sanguíneo), exige abrir la piel, dar puntos, disecar los nervios y los vasos sanguíneos. Además, puede ser necesario, cuando el dedo está muy retraído, hacer técnicas de cirugía plástica con injertos de piel para aumentar la longitud de la piel y que no se rompa al extender el dedo. Frente a esta, la cirugía ecoguiada es, actualmente, la cirugía más avanzada y menos invasiva para resolver la enfermedad de Dupuytren. La técnica consiste en cortar las bridas que retraen los dedos, mediante una incisión milimétrica. Para ello, se emplea una aguja y la ayuda de un ecógrafo de alta resolución, con lo que se evitan daños en los nervios, el tendón y los vasos sanguíneos. "La brida se corta en múltiples puntos para reducir al mínimo el riesgo de recidiva. A diferencia de la colagenasa, el resultado es inmediato, y se estira el dedo al instante y el porcentaje de casos en que la piel se puede dañar está por debajo del 2%. Se puede realizar con anestesia local y sin isquemia (sin dejar la mano sin riego)", ha apuntado el doctor Manuel Villanueva.

LA NACION Cirugías

España

España servicio-de-noticias