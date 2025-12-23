Infosalus.- La AESAN advierte de la presencia de avellanas y almendras sin etiquetar en un lote de clavo molido de Manjares y Jorge

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este martes a las personas alérgicas de la presencia de avellanas y almendras sin incluir en el etiquetado de un lote de clavo molido de las marcas Manjares y Jorge, a raíz de una notificación trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana.

El producto afectado es 'Clavo molido', de las marcas Manjares y Jorge, con número de lote 23053J y fecha de caducidad 02/2026. Se presenta en un envase de cristal con un peso por unidad de 37 gramos.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otros territorios.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas con alergia a las avellanas y a las almendras que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, "no comporta ningún riesgo".

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.