Infosalus.- La AESAN advierte de la presencia de sulfitos no incluidos en el etiquetado de dátiles de la marca Eaglobe

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este viernes a las personas con intolerancia a los sulfitos de la comercialización de dátiles de la marca Eaglobe con presencia de estos sin especificar en el etiquetado, según una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Baleares. El producto afectado es 'Peking Dattes' (Dátil dulce), de la marca Eaglobe, con número de lote 240616, fecha de consumo preferente 31/12/2026, y envasado con un peso por unidad de 400 gramos, conservado a temperatura ambiente. Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, C. Valenciana, Extremadura, Canarias, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. El organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado, como medida de precaución, que las personas con intolerancia a los sulfitos que pudieran tener el producto mencionado en sus hogares se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, el consumo de este producto no comporta ningún riesgo. Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.