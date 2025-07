Infosalus.- La AESAN alerta de la presencia de cannabinoides en productos de confitería de la marca Happy Bites

MADRID, 21 Jul. 2025 (Europa Press) - La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la presencia de hexahidrocannabinol (HHC) y tetrahidrocannabinol (THC), dos cannabinoides, en productos de confitería de la marca Happy Bites, procedente de Países Bajos, cuya notificación ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de Cataluña. En concreto, los productos afectados son todos los lotes de 'HHC Gummies' (diferentes sabores), 'HHC chocolates', 'HHC sex hearts', 'THC-P Gummies', 'HHC Gummies' y 'HHC brownie', de la marca Happy Bites, envasados y conservados a temperatura ambiente. Según ha advertido el organismo adscrito al Ministerio de Consumo, existe la posibilidad de comprar a través de Internet los productos alimenticios mencionados y otros similares con HHC o con THC en su composición, y su consumo implica un riesgo grave para la salud. En ocasiones, el etiquetado de estos productos y otros similares incluyen leyendas del tipo 'No destinado al consumo' o 'Producto de coleccionismo'. No obstante, son productos con apariencia de alimentos, y por tanto se consideran alimentos que se ponen a disposición de la población, siendo además especialmente atractivos para los niños. La AESAN ha informado de que estos productos han sido distribuidos en Cataluña, aunque no descarta que puedan existir distribuciones en otras comunidades autónomas. Además, ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio los productos afectados por esta alerta, o cualquier producto con HHC o THC en su composición, que se abstengan de consumirlos. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.