Infosalus: la AESAN alerta de la presencia de “Salmonella” en fuet de las marcas La Tabla, Can Duran y Origin du Gout

MADRID, 1 Ago. 2025 (Europa Press) - La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado este viernes de la presencia de 'Salmonella' en varios lotes de fuet de las marcas La Tabla, Can Duran y Origin du Gout, según han notificado las autoridades sanitarias de Cataluña. Los productos afectados son 'Fuet extra sans colorants', de la marca Can Duran, con número de lote 252534428, fecha de consumo preferente 5/9/2025 y un peso por unidad de 170 gramos; 'Fuet qualité extra', de la marca Origin du Gout, con número de lote 252534427, fecha de consumo preferente 13/9/2025 y peso por unidad 155 gramos. También están implicados en la alerta 'Fuet extra La Tabla', de la marca La Tabla, con número de lote y fechas de consumo preferente 252534427 y 29/8/2025, 252534428 y 16/8/2025, y un peso por unidad de 175 gramos; así como 'Fuet extra Exentis', de la marca Can Duran, con número de lote 252534428, fecha de consumo preferente 5/9/2025 y peso por unidad 170 gramos. El organismo adscrito al Ministerio de Consumo ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber consumido alguno de ellos y presentar síntomas compatibles con la salmonelosis, principalmente diarrea y/o vómitos acompañados de fiebre y dolor de cabeza, ha instado a acudir a un centro de salud. Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, así como a Francia, Portugal y Andorra, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros. Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.