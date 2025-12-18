Infosalus.- La Alianza Carmen reivindica en el Senado el diseño de políticas sanitarias que consideren las diferencias de género

MADRID, 18 Dic. 2025 (Europa Press) - La portavoz de la Alianza Carmen, catedrática y académica de la Real Academia Nacional de Medicina, María Trinidad Herrero, ha reivindicado ante la Comisión de Sanidad del Senado el diseño de políticas sanitarias que tengan en cuenta las consecuencias que las diferencias biológicas y sociales tienen en el abordaje de la salud de las mujeres. En su intervención, Herrero ha expuesto la evidencia científica que constata retrasos diagnósticos en mujeres en, al menos, 700 enfermedades diferentes, en línea con un estudio de la Universidad de Copenhague (Dinamarca), publicado en 2019. Según ha aseverado, esto se explica, en parte, porque la investigación no ha tenido suficientemente en consideración las diferencias de género. Herrero ha puesto como ejemplo las enfermedades cardiovasculares, donde el retraso diagnóstico, de media, alcanza los seis años. "Las mujeres hemos sido excluidas de los ensayos clínicos durante años porque se suponía que los resultados en hombres se podían extrapolar. Así, la mayor parte de la información que manejamos hoy proviene de registros donde las mujeres son menos del 30% de la población analizada", ha detallado. La portavoz de Carmen ha apuntado que las diferencias en la salud continúan en la fase asistencial. "Cuando una mujer acude a consulta en Atención Primaria, es más probable que los síntomas sean considerados psicosomáticos y se medicalice con ansiolíticos y antidepresivos en la primera consulta", ha indicado. Para dar respuesta a todo ello, ha expuesto las principales líneas en las que está trabajando la Alianza Carmen desde su presentación pública, en presencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, el pasado 8 de julio. La alianza está impulsada por Organon, Danone-Nutricia, Medtronic y Ogilvy, junto con diversas universidades e instituciones científicas. RADIOGRAFÍA DE LA SALUD DE LAS MUJERES Herrero ha anunciado que la alianza ha comenzado a trabajar en una encuesta dirigida a mujeres sobre diferencias de género en salud que permitirá disponer de una radiografía actual de la salud de las mujeres en España. "Al tener un trabajo previo impulsado en 2023 por Organon, no solo vamos a poder hacer esa radiografía, sino que esta primera encuesta ya nos permitirá observar tendencias y la evolución más reciente de esta realidad en nuestro país", ha explicado. Además, como actuaciones de sensibilización, ha anticipado la celebración de eventos temáticos, las 'Carmen Nights' que, desde el año que viene, permitirán profundizar en aspectos concretos de estas diferencias con el fin de divulgar y sensibilizar al respecto. Finalmente, para trabajar en la transformación del sistema sanitario, ha invitado a los senadores a que, desde su actividad parlamentaria, promuevan que la investigación y la formación de los profesionales sanitarios tengan en cuenta las diferencias de sexo y género, así como que estimulen el debate al respecto y lo hagan "desde la ciencia", ya que "detrás de todos estos datos hay investigaciones, estudios de largo recorrido y artículos publicados en revistas de prestigio internacional".