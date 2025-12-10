Infosalus. La demanda de mascarillas aumenta un 385% en las últimas dos semanas, según el Observatorio de Tendencias de Cofares.

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La demanda acumulada de mascarillas en las farmacias comunitarias ha aumentado un 385% en las últimas dos semanas, según datos del Observatorio de Tendencias de Cofares, que también muestra un incremento del 150% en la demanda de test de antígenos durante el mismo periodo. Cofares ha comunicado este miércoles la notable crecida en la demanda de productos asociados a la prevención y tratamiento de infecciones respiratorias, coincidiendo con el adelanto de la temporada de gripe, que está teniendo una afectación significativa en España y una transmisión más rápida como consecuencia de la variante K de la gripe A. El Observatorio de Tendencias de Cofares muestra que los productos destinados al alivio de síntomas de gripes y resfriados han experimentado un repunte del 47%. En concreto, los artículos indicados para la tos han registrado un crecimiento del 41%, mientras que los destinados al cuidado de la garganta han aumentado un 21% y los descongestivos nasales han experimentado una subida del 10%. El análisis del Observatorio de Tendencias de Cofares revela un patrón dominante que muestra una alta sensibilidad social ante el aumento de casos de gripe y otras infecciones respiratorias, impulsando la compra preventiva de mascarillas y test y la búsqueda temprana de tratamiento en farmacia. De mantenerse la velocidad de transmisión ligada a la variante K, el Observatorio anticipa que la demanda de productos respiratorios continuará elevada durante las próximas semanas.