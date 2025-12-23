Infosalus.- La introducción del nirsevimab marca un "cambio histórico" frente a la bronquiolitis grave en bebés

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - La pediatra Silvina Natalini Martínez, especialista adjunta en HM Puerta del Sur, ha destacado que la introducción del anticuerpo monoclonal nirsevimab como tratamiento preventivo en bebés frente al virus respiratorio sincitial (VRS) ha permitido reducir de forma notable el número de bronquiolitis en esta población y los ingresos hospitalarios, lo que supone un cambio histórico. "Esto ha permitido evitar el colapso de las UCIs pediátricas que veníamos sufriendo cada invierno", ha explicado la doctora Natalini, directora de la Unidad de Investigación de Vacunas de la Fundación de Investigación HM Hospitales (FiHM), teniendo en cuenta que el VRS es responsable de la mayoría de casos de bronquiolitis grave en lactantes menores de seis meses. En ensayos clínicos, nirsevimab ya demostró que ayudaba a muchos niños a no enfermar durante su primer año de vida. Ahora, en la práctica clínica real, la eficacia para evitar ingresos hospitalarios supera el 80% , según ha detallado la especialista, por lo que esta estrategia se ha consolidado como un hito de la pediatría. Según estimaciones realizadas en Estados Unidos, si la mitad de los nacimientos recibiera nirsevimab, se evitarían anualmente más de 100.000 visitas en Atención Primaria, más de 38.000 consultas en Urgencias y más de 14.000 hospitalizaciones relacionadas con el VRS. CAMBIO DE TENDENCIA HACIA EL DOMINIO DE LA GRIPE Natalini ha detallado que la implementación de este tratamiento ha ayudado a disminuir el impacto del VRS, que esta temporada ha sido sustituido por la gripe. "Actualmente la gripe es el virus respiratorio más frecuente en niños. Esta temporada ha llegado unas cuatro semanas antes que en años previos y estamos viendo el pico más alto de los últimos cinco años", ha aseverado. El adelantamiento de la temporada se asocia a la circulación de la variante K del virus de la gripe A(H3N2). "Se trata de un cambio genético del virus que reduce nuestra inmunidad previa y facilita un mayor contagio", ha explicado la especialista. Además, ha indicado que la vacuna fue diseñada antes de que esta variante emergiera, lo que ha generado un desajuste frente a esta cepa concreta. La pediatra ha advertido que los niños más pequeños son los más vulnerables, por lo que ha recomendado a las familias que estén especialmente atentas a la dificultad respiratoria, un síntoma que siempre requiere valoración médica. En el caso de procesos febriles, ha aconsejado mantener un control cada 48 horas para seguir la evolución y detectar posibles complicaciones de forma precoz. Asimismo, ha pedido que se tomen precauciones en reuniones familiares y con amigos, ya que los espacios cerrados favorecen la transmisión. Si se presentan síntomas respiratorios, lo adecuado es evitar el contacto social. Aunque hasta ahora la gripe ha sido el virus dominante del invierno, los especialistas prevén un cambio progresivo en la circulación viral. Según ha afirmado Natalini, cuando la gripe comience su curva de descenso, emergerán el VRS y otros virus respiratorios, por lo que se espera un aumento de infecciones por VRS en niños de entre seis meses y tres años, así como en personas mayores, un grupo especialmente relevante por su contacto estrecho con los más pequeños.