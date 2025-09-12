Infosalus.- La OCU pide incluir el empaquetado genérico y dar mayor protección a menores en el anteproyecto de ley del tabaco

MADRID, 12 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha celebrado este viernes las medidas incluidas en el Anteproyecto de Ley del tabaco, aprobado en primera vuelta el martes en el Consejo de Ministros, y ha reclamado otras medidas como el empaquetado genérico y una mayor protección a los menores de edad.

“OCU echa en falta algunas de las propuestas que trasladó en la consulta pública previa y que podrían volver a presentarse en el Congreso durante la tramitación de la reforma, varias de las cuales son también defendidas por el Ministerio de Sanidad”, ha manifestado el organismo en un comunicado.

Así, ha considerado que introducir el empaquetado genérico en todos los productos de tabaco, incluidos los electrónicos y sus derivados, podría ayudar a dejar de fumar a 80.000 personas, según el Comité Nacional para la Prevención del tabaquismo, y es que convertir estos productos en envases estandarizados con advertencias sanitarias visibles y contundentes reduciría su atractivo, incrementaría la percepción de riesgo y facilitaría dar el paso de dejarlo.

La OCU también ha reclamado ampliar los espacios libres de humo a los vehículos privados en los que viajen menores, o facilitar el acceso a intervenciones clínicas para dejar de fumar en Atención Primaria, incluyendo tanto el tratamiento farmacológico como el apoyo psicoemocional.

Del mismo modo, ha abogado por prohibir los aditivos aromáticos en los vapeadores, que suponen un "atractivo añadido" que ofrecen a los consumidores más jóvenes.

Esta medida se encuentra incluida en el Proyecto de Real Decreto por el que se regulan determinados aspectos de los productos del tabaco y derivados, que el Ministerio de Sanidad espera tramitar en el Congreso de los Diputados en lo que queda de año.

La OCU ha alertado de que el uso de vapeadores se está normalizando entre los consumidores más jóvenes, incluidos menores de edad, por la percepción de que son menos nocivos que el tabaco tradicional, por lo que ha reclamado campañas de prevención que alerten sobre sus riesgos, como la presentada este jueves por Sanidad, que se centra en alertar contra el vapeo a los jóvenes.

La ministra de Sanidad, Mónica García, también afirmó el jueves que su intención es incorporar el empaquetado genérico al Anteproyecto durante la fase audiencia pública.