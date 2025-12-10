Infosalus. La OMC presenta una guía pionera para abordar el dolor agudo de forma personalizada para cada paciente

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

La Organización Médica Colegial (OMC) y su Fundación para la Formación (FFOMC) han presentado este miércoles una guía pionera para abordar el dolor agudo, uno de los principales motivos de consulta médica y que afecta hasta al 40% de los pacientes hospitalizados y casi a la mitad de los que llegan a los servicios de Urgencias.

"Esta guía viene a dar un paso decisivo en el tratamiento personalizado pues, a pesar de su elevada prevalencia, el tratamiento del dolor agudo sigue siendo desigual, y con frecuencia poco adaptado a las características del paciente", ha declarado el secretario general de la OMC, el doctor José María Rodríguez Vicente, durante una rueda de prensa.

La guía 'Pautas de Actuación y Seguimiento en dolor agudo adaptado a cada paciente', realizada con el patrocinio de la compañía farmacéutica Zambón, está destinada a profesionales sanitarios, y busca ayudar a personalizar y mejorar el abordaje eficaz del dolor agudo en cada caso, con especial énfasis en Urgencias y Atención Primaria.

Su elaboración se ha llevado a cabo desde una perspectiva multidisciplinar, y actualiza conceptos de detección y tratamiento del dolor para favorecer la práctica clínica, adaptándose a las necesidades concretas de cada persona.

Rodríguez ha subrayado que este documento pretende cambiar la falta de seguimiento postoperatorio o la "escasa coordinación" entre los diferentes niveles asistenciales, que son "barreras habituales" a las que se enfrentan los pacientes.

"El reto está en abandonar esquemas generales para adoptar un modelo de atención que valore el dolor como experiencia individual, y adopte el tratamiento a las circunstancias químicas, funcionales y psicosociales de cada paciente", ha incidido.

TRATAR EL DOLOR ES LA "PRIMERA FUNCIÓN" DEL PERSONAL SANITARIO

El director de la Unidad de Dolor de HM Hospitales y coordinador de la guía, el doctor Juan Pérez Cajaraville, ha expresado tratar el dolor es la "primera función" del personal sanitario, y que es "fundamental" para evitar que se cronifique, lo que puede empeorar la calidad de vida de las personas.

"Esta guía lo único que pretende es (...) facilitar el tratamiento precoz, inmediato y efectivo del dolor agudo, para prevenir males mayores tanto fisiológicos como psicológicos. Una persona que tú no tratas el dolor, al final acarrea muchas consecuencias, consecuencias físicas y psíquicas", ha agregado.

Así, el documento proporciona pautas concretas para estos niveles asistenciales. En Urgencias, se enfatiza la importancia de medir el dolor en el área de triaje, señalando que un dolor intenso debe atenderse en menos de diez minutos; mientras que en Atención Primaria se han incluido los aspectos fundamentales a observar para la derivación a Urgencias hospitalarias o a Unidades del Dolor.

"Esta guía nos ayudará a prevenir la cronificación del dolor, a facilitar la recuperación general del paciente, a reducir posibles complicaciones fisiológicas y también a disminuir la ansiedad, el miedo y el estrés que genera el dolor agudo, especialmente cuando no se aborda de manera temprana", ha declarado Pérez.

EL POTENCIAL DE LA TELEMEDICINA

A la hora de establecer algunas de las vías de actuación, la guía también enfatiza el caso de la telemedicina por su "gran potencial", tanto para la consulta entre profesionales como para el seguimiento del paciente.

Asimismo, hace referencia al tratamiento de fármacos tipo opiáceos, medicamentos de acción dual como el tramadol y el tapentadol; y se abordan los analgésicos tópicos y la recomendación del uso de los antiinflamatorios no esteroideos por su acción antiinflamatoria, analgésica y antipirética, destacando el ibuprofeno.

La guía también forma parte de una actividad de formación continuada y acreditada, tal y como ha señalado la directora técnica de la FFOMC, Elena Fernández Martínez, y que tiene el objetivo de "informar y formar".

"Al ser una actividad a distancia acreditada, aseguramos que el profesional sanitario obtenga créditos que validan y actualizan sus competencias de forma oficial. El objetivo es facilitar el trabajo diario del profesional, mejorar la continuidad asistencial y, en última instancia, la atención a los pacientes", ha aseverado Fernández.

Este documento también cuenta con el aval de la Sociedad Española de Dolor (SED), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFyC) y la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).