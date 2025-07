Infosalus.- La OMS espera que dos millones de personas puedan acceder a lenacapavir a un precio más bajo

MADRID, 23 Jul. 2025 (Europa Press) - El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha informado este miércoles de que la OMS y sus socios están colaborando con nueve países para que cerca de dos millones de personas puedan acceder a lenacapavir inyectable -un fármaco para la prevención del VIH- a un precio negociado más bajo. La pasada semana, la OMS publicó dos directrices para recomendar el uso de lenacapavir inyectable dos veces anuales, como opción adicional de profilaxis de preexposición (PrEP) para la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Se trata del primer producto de PrEP inyectable semestral, que además supone una alternativa "altamente efectiva y de acción prolongada" a las pastillas orales diarias y otras opciones de acción más corta, lo que representa un "avance transformador" en la protección de las personas en riesgo de contraer el VIH, apuntan las directrices. "Lenacapavir es un medicamento preventivo revolucionario que puede ayudar a cambiar el rumbo del VIH. La protección contra el VIH que ofrece el lenacapavir inyectable dura seis meses y previene más del 96% de las nuevas infecciones", ha subrayado Tedros en una rueda de prensa. El director general de la OMS ha destacado que actualmente seis fabricantes de genéricos están desarrollando lenacapavir y espera que para 2027 las versiones genéricas estén ampliamente disponibles. "La OMS está colaborando con los países pioneros en la adopción y con socios mundiales para hacer realidad el uso del lenacapavir, entre otras cosas mediante directrices y el proceso de precalificación", ha agregado. CERCA DE 14,3 MILLONES DE NIÑOS NUNCA HAN RECIBIDO NINGUNA VACUNA Por otra parte, Tedros ha recordado que el reciente informe anual de la OMS y UNICEF sobre las estimaciones de la cobertura de inmunización nacional en todo el mundo muestra un "modesto" aumento de la cobertura de vacunación a nivel mundial. Sin embargo, ha lamentado que 14,3 millones de niños nunca recibieron una sola dosis de ninguna vacuna y que otros millones solo recibieron una cobertura parcial. "Los niños que viven en alguno de los más de dos docenas de países afectados por conflictos o emergencias humanitarias corren un riesgo especialmente elevado de quedarse sin las vacunas que salvan vidas", ha manifestado. Así, ha destacado que, en el caso del sarampión, uno de los patógenos más infecciosos del mundo, "aunque la cobertura mundial ha aumentado ligeramente con respecto al año pasado, más de 30 millones de niños no recibieron el ciclo completo de vacunas necesarias. En 2024, 60 países experimentaron brotes significativos de sarampión, casi el doble que en 2022". Tras ello, Tedros ha resaltado que la OMS ha certificado a Surinam como país libre de malaria: "Con este, ya son 47 los países y territorios que han recibido la certificación, y hay más en camino". “También hemos validado recientemente la erradicación del tracoma como problema de salud pública tanto en Burundi como en Senegal, lo que eleva a 57 el número total de países que han erradicado al menos una enfermedad tropical desatendida”, ha agregado. Reglamento Sanitario Internacional Por último, Tedros ha asegurado que el Reglamento Sanitario Internacional, sus enmiendas y el acuerdo sobre pandemias fueron “propuestos, negociados y adaptados” por los Estados miembros. “Así es como funciona la OMS. Pertenece a los países, a los 194 Estados miembros. En segundo lugar, la OMS no tiene autoridad para decir a los países lo que deben hacer. No podemos imponer prohibiciones de viaje, confinamientos, vacunas obligatorias ni ningún otro tipo de medida, ni pretendemos hacerlo. Así lo establece claramente nuestro documento fundacional, la Constitución de la OMS”, ha explicado Tedros.